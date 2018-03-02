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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» против «Спартака» в марте: 7 матчей, 1 победа

Цифры тура.

Источник: Спорт-Экспресс

1 победу одержал «Ростов» в 15 матчах против «Краснодара» в премьер-лиге (+1=6−8, мячи 11−20). Единственного успеха желто-синие добились на стадионе «Кубань» в апреле 2014 года (2:0), а три следующие поездки в гости к «быкам» завершились поражениями со счетом 1:2.

2 очка потерял «Локомотив» в противостоянии с четырьмя главными преследователями (+4=1−0, мячи 14−6). В первом круге команда Юрия Семина последовательно обыграла ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:3), «Краснодар» (2:0) и «Зенит» (3:0). Остановить железнодорожников в начале второго круга сумел ЦСКА — 2:2.

3 последние мартовские встречи «Локомотива» и «Спартака» завершились вничью (дважды 0:0 и один раз 1:1). Всего в первом месяце весны клубы сыграли семь раз и только однажды сильнее были красно-зеленые (+1=3−3, мячи 6−10).

4 раза футболисты «Амкара» огорчили «Зенит» в Санкт-Петербурге (+0=6−7, мячи 4−21). В текущем чемпионате пермяки занимают последнее место по забитым голам (12), а петербуржцы — по пропущенным (13).

5 матчей составляет рекордная для чемпионата-2017/18 победная серия «Спартака» (мячи 14−3). А неудач красно-белые не знают на протяжении 13 туров, после встречи с «Локомотивом» (+8=5−0, мячи 25−10). Железнодорожники, кстати, добились успеха в четырех последних играх (мячи 7−2).

6 поражений потерпел перед уходом на зимнюю паузу «СКА-Хабаровск» (мячи 6−19). Это худший показатель в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Следующий соперник дальневосточников «Тосно» имеет такую же разность мячей в шести последних турах, однако в отличие от армейцев набрал шесть очков.

7-м футболистом «Динамо», проведшим 150 матчей за клуб в высшей лиге, станет Антон Шунин. Больше 31-летнего вратаря за бело-голубых сыграли Александр Точилин (239), Леандро Фернандес (208), Владимир Гранат (190), Александр Кокорин (171), Игорь Семшов (167) и Юрий Ковтун (156).

10 раз защитник Михаил Лысов выходил на поле в рамках премьер-лиги, и во всех случаях «Локомотив» добился победы (мячи 19−2). А вот полузащитник «Анжи» Джаба Липартия, в январе покинувший команду, принимал участие только в неудачных играх (+0=0−6, мячи 3−20).

11 голов «Краснодар» пропустил после стандартных положений, что является худшим результатом в премьер-лиге-2017/18. Любопытно, что в 21-м туре соперником «быков» станет «Ростов», забивший со «стандартов» 10 мячей (больше только у «Ахмата» — 11).

13 игроков, принимавших участие в матче «Рубина» и «Анжи» в первом круге, покинули команды. Казанцы расстались с Набиуллиным, Сигурдссоном, Бауэром, М’Вила, Оздоевым, Жонатасом и Лестьенном, а махачкалинцы — с Солосиным, Багаевым, Фибелем, Карасевым, Липартией и Афониным.

17 голов забил Артем Дзюба в чемпионате в 28 встречах за «Ростов», тренируемый Миодрагом Божовичем. В воскресенье форвард снова сыграет под руководством черногорского специалиста, возглавляющего теперь «Арсенал».

23 года «Урал» не может одолеть ЦСКА в чемпионатах России (+0=3−9, мячи 9−27). Последний успех уральского клуба пришелся на май 1995 года, когда единственный гол забил Игорь Ханкеев. В первом круге «шмели» добились нулевой ничьей и прервали семиматчевую серию поражений от армейцев.

42 гола забил за ЦСКА Ахмед Муса, вернувшийся зимой в Москву из «Лестера». Нигериец занимает шестое место среди бомбардиров красно-синих в чемпионатах страны, а по числу решающих мячей (20) уступает только Вагнеру Лав (27) и Сергею Семаку (24).

86,67 процента очков набрало «Динамо» в противостоянии с «Уфой» (+4=1−0, мячи 9−2). Единственная потеря пришлась на первый круг, когда бело-голубые усилиями Александра Зотова спасли ничью за три минуты до финального свистка.

99 побед в высшем дивизионе одержал «Краснодар» (+99=57−58, мячи 327−236). «Быки» могут стать 15-й командой, выигравшей 100 раз, если справятся с «Ростовом».

200-й матч в высшей лиге готовится провести защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Юбилейным ближайший тур может стать также для динамовца Антона Шунина, зенитовца Магомеда Оздоева (150-е игры), ростовчанина Ильи Абаева (100-я) и грозненца Заурбека Плиева (50-я).

390 минут ЦСКА не пропускает от «Урала» в чемпионате страны. 17 октября 2015 года Спартак Гогниев установил окончательный счет на «Арене Химки"(2:3). С тех пор уральцы трижды проиграли ЦСКА всухую и добились одной нулевой ничьей.

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