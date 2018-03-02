«Локомотив» против «Спартака» в марте: 7 матчей, 1 победа
Цифры тура.
Цифры тура.
1 победу одержал «Ростов» в 15 матчах против «Краснодара» в
2 очка потерял «Локомотив» в противостоянии с четырьмя главными преследователями (+4=1−0, мячи 14−6). В первом круге команда Юрия Семина последовательно обыграла ЦСКА (3:1), «Спартак» (4:3), «Краснодар» (2:0) и «Зенит» (3:0). Остановить железнодорожников в начале второго круга сумел ЦСКА — 2:2.
3 последние мартовские встречи «Локомотива» и «Спартака» завершились вничью (дважды 0:0 и один раз 1:1). Всего в первом месяце весны клубы сыграли семь раз и только однажды сильнее были
4 раза футболисты «Амкара» огорчили «Зенит» в
5 матчей составляет рекордная для чемпионата-2017/18 победная серия «Спартака» (мячи 14−3). А неудач
6 поражений потерпел перед уходом на зимнюю паузу «СКА-Хабаровск» (мячи 6−19). Это худший показатель в нынешнем розыгрыше
7-м футболистом «Динамо», проведшим 150 матчей за клуб в высшей лиге, станет Антон Шунин. Больше 31-летнего вратаря за
10 раз защитник Михаил Лысов выходил на поле в рамках
11 голов «Краснодар» пропустил после стандартных положений, что является худшим результатом в премьер-лиге-2017/18. Любопытно, что в 21-м туре соперником «быков» станет «Ростов», забивший со «стандартов» 10 мячей (больше только у «Ахмата» — 11).
13 игроков, принимавших участие в матче «Рубина» и «Анжи» в первом круге, покинули команды. Казанцы расстались с Набиуллиным, Сигурдссоном, Бауэром, М’Вила, Оздоевым, Жонатасом и Лестьенном, а махачкалинцы — с Солосиным, Багаевым, Фибелем, Карасевым, Липартией и Афониным.
17 голов забил Артем Дзюба в чемпионате в 28 встречах за «Ростов», тренируемый Миодрагом Божовичем. В воскресенье форвард снова сыграет под руководством черногорского специалиста, возглавляющего теперь «Арсенал».
23 года «Урал» не может одолеть ЦСКА в чемпионатах России (+0=3−9, мячи 9−27). Последний успех уральского клуба пришелся на май 1995 года, когда единственный гол забил Игорь Ханкеев. В первом круге «шмели» добились нулевой ничьей и прервали семиматчевую серию поражений от армейцев.
42 гола забил за ЦСКА Ахмед Муса, вернувшийся зимой в Москву из «Лестера». Нигериец занимает шестое место среди бомбардиров
86,67 процента очков набрало «Динамо» в противостоянии с «Уфой» (+4=1−0, мячи 9−2). Единственная потеря пришлась на первый круг, когда
99 побед в высшем дивизионе одержал «Краснодар» (+99=57−58, мячи 327−236). «Быки» могут стать 15-й командой, выигравшей 100 раз, если справятся с «Ростовом».
200-й матч в высшей лиге готовится провести защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. Юбилейным ближайший тур может стать также для динамовца Антона Шунина, зенитовца Магомеда Оздоева (150-е игры), ростовчанина Ильи Абаева (100-я) и грозненца Заурбека Плиева (50-я).
390 минут ЦСКА не пропускает от «Урала» в чемпионате страны. 17 октября 2015 года Спартак Гогниев установил окончательный счет на «Арене Химки"(2:3). С тех пор уральцы трижды проиграли ЦСКА всухую и добились одной нулевой ничьей.