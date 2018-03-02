Рашид Рахимов: Три дня назад звали в «Аустрию». Отказался

Источник: Спорт-Экспресс

МОРОЗ

— Андрей Тихонов был готов вывести свою команду на самарский мороз. Массимо Каррера — нет. Вы на чьей стороне?

— Минус 15 — не самая подходящая температура для игры в футбол, мягко говоря. В такую погоду даже дышать трудно, а уж бегать… То, что матч в итоге перенесли на апрель, — разумное решение. Но и позиция Самары объяснима. Игра бы шла в невысоком темпе, что на руку «Крыльям», которые действовали бы строго от обороны. «Спартаку» было бы тяжело ее взломать, ведь на промерзшем поле разница в классе нивелируется.

— Рекордный холод, при котором играла ваша команда?

— Это начало 80-х, первая лига. Я еще в «Памире» был. В ноябре приехали в Киров. Минус 20, пурга. Снег на стадионе укатали, разметку нанесли углем. 0:0 сыграли. Четко помню, что за 90 минут команды не нанесли по воротам ни одного удара!

— Сильно.

— Мяч отскакивал так, что остановить невозможно. Ковырялись и думали: когда ж закончится этот ужас?! Из Душанбе-то мы уезжали в плюс 12. Перепад — тридцать с лишним градусов! Представьте, что творится с легкими в такой момент.

— Ох.

— Из нашей команды после матча заболели четверо, я в том числе. Температура за сорок, уколы… Две недели лежал пластом.

— Как у тренера, таких испытаний не было?

— Разве что когда в Перми работал. В 2010-м в последнем туре принимали ЦСКА. Но минус 10 на искусственном газоне — это не экстрим. Там другая проблема вышла на первый план. Я понимал, какую нагрузку получает футболист на синтетике при резком торможении. Маленький разворот голеностопа — и рвутся связки. Слава богу, обошлось.

ГОНКА

— Сергей Андреев уверен, что в чемпионской гонке уже все ясно. А вы как думаете?

— Этот чемпионат «Локомотив» может проиграть только самому себе. Впрочем, в футболе все бывает. Если в ближайшем туре «Спартак» и «Зенит» одержат победы, разрыв сократится до пяти очков. И тут уже возможны варианты…

— И «Локомотив», и «Спартак» клубы для вас не чужие. За кого больше переживаете?

— Ха, провокационный вопрос! Ладно, скажу так. Именно в воскресенье мои симпатии будут на стороне «Спартака». Хочется, чтоб в чемпионате подольше сохранялась интрига.

— Удивились, что зимой Юрий Семин не взял ни одного новичка?

— Я слышал, что в это трансферное окно «Локомотив» и не планировал никого брать. Подбор футболистов там хороший, Ари с Чорлукой залечили травмы, никто не ушел. Вот и решили доиграть сезон нынешней обоймой.

— А «Спартак» купил у «Андер­лехта» Ханни.

— Классный полузащитник. Креативный, техничный, видит поле, здорово работает с мячом. Но ему еще нужно время на адаптацию.

— В центре поля теперь есть Фернанду, Глушаков, Зобнин, Ханни, Пашалич… Кто же будет лишним?

— Когда сражаешься за чемпионство, лишних в команде не бывает! Если у кого-то травма или дисквалификация, должна быть равноценная замена. Ну и не забывайте, что Пашалич-то в аренде.

ЕВРОКУБКИ

— Все претенденты на золото, кроме «Краснодара», уже сыграли в 1/16 финала Лиги Европы. Что бросилось в глаза?

— Если говорить о «Спартаке», то ему явно не повезло. Особенно в Москве, где умудрился пропустить трижды. Да и в Бильбао выглядел прилично. Главная проблема, на мой взгляд, — отсутствие игрового баланса.

— То есть?

— Что такое баланс? Когда команда на протяжении 90 минут способна удерживать определенный уровень игры, не опуская планку. Как в атаке, так и в обороне. А «Спартак» яркие отрезки чередует с провальными. То же самое относится к остальным российским клубам.

— Без исключения?

— К ЦСКА — в меньшей степени. Вот в его игре есть стабильность, что доказали оба матча с «Црвеной Звездой». Да, голы армейцам пока даются с трудом — но и забить им очень сложно.

— Это правда.

— «Зенит» в Глазго смотрелся катастрофически. Сплошные потери, плохой выход из обороны в атаку, много проигранных единоборств… Чувствовалось, гол «Селтика» — дело времени. Но в Питере мы увидели другой «Зенит». Мне кажется, быстрый гол помог, придал уверенности. Все бежали вперед, навязывали шотландцам жесткую борьбу. Даже Кокорин в подкатах стелился!

— Теперь о «Локомотиве».

— У него тоже в игре нет целостности, зато в шикарной форме лидеры — Миранчуки, Фернандеш, Фарфан. Во Франции команда горела 0:2, едва не пропустила третий. Затем пенальти, удаление у хозяев — и все перевернулось! А что было в Москве? Два удара Балотелли в перекладину! Забил бы — и еще неизвестно, кто бы прошел дальше.

— Как оцениваете шансы наших в 1/8 финала?

— 50 на 50. Где-то прочитал, что «Зениту» выпал удачный жребий. Ничего подобного! С «Лейпцигом» никому легко не будет! Это хорошо организованная команда, играющая вертикально, в скоростной футбол. В атаке выделяется шустрый Тимо Вернер.

— «Лион» действует иначе?

— Да, типично французская команда, где большое внимание уделяют тактике. Но и с индивидуальным мастерством у ребят все в порядке. Важно, чтоб ЦСКА не пропустил первым. Тогда придется раскрываться, а «Лион» неплохо бежит в контратаку.

— Осталось обсудить «Атлети­ко».

— С одной стороны, «Локомотиву» достался самый грозный соперник. С другой — по манере игры они похожи. «Атлетико» тоже нацелен на вязкую игру от обороны с быстрым переходом в атаку. Великолепно использует «стандарты». Нас ждет интересное противостояние.

СТАЖИРОВКИ

— В свое время в «Тереке» у вас были проблемы со здоровьем…

— Сейчас все позади. Прекрасно себя чувствую, готов к работе. Например, три дня назад отказался возглавить «Ауст­рию».

— Почему?

— Когда в отставку отправили Торстена Финка, мне позвонил спортивный директор клуба Франц Вольфарт. Предложил контракт на два месяца — до конца сезона. Ну, а дальше, мол, будет видно.

— Что не устроило?

— Руководство по-прежнему ставит задачу попасть в еврокубки. Хотя от четвертого места, которое дает путевку в Лигу Европы, «Аустрия» отстает на 12 очков. За 11 туров до финиша.

— Шансов мало.

— Я и объяснил Вольфарту: «Даже если выиграем все матчи, от нас уже ничего не зависит. Надо ждать осечек “Рапида”, который идет четвертым. Из 11 матчей он должен проиграть пять».

— Сомнительно.

— Вот-вот. К тому же посмотрел несколько матчей «Аус­трии». Команде явно не хватает скорости, но сейчас это уже не исправишь. Пауз в чемпионате не будет. Так почему я должен нести ответственность за чужую работу?!

— А Вольфарт?

— В клубе решили, что с любым тренером контракт подпишут до конца сезона. Францу на прощание сказал: «Если что-то изменится или вы захотите вернуться к этому разговору после завершения чемпионата, я готов».

— Вас же и в «Ростов» звали.

— Там был совсем короткий разговор. Сегодня нет смысла ворошить. У команды есть тренер — Валера Карпин. Нужно пожелать ему удачи.

— Руководители «Ростова» просто обозначили интерес, а потом переключились на Карпина?

— Получается, так. Творческая пауза затягивается, но к этому отношусь философски. Времени даром не теряю. Осенью побывал на стажировках в «Наполи» и «Хоффенхайме». Весной планирую съездить в «Лацио» и «Аталанту».

— Вы же зимой куда-то собирались.

— Была в ноябре возможность отправиться в «Интер». Лучано Спаллетти знает меня, дал согласие. Хотелось не только посмотреть живьем его тренировки, но и увидеть легендарный клуб изнутри. К сожалению, сорвалось.

— Почему?

— Вся основа «Интера» разъеха­лась на матчи сборных. Мог прилететь на три-четыре дня, но этого недостаточно. Стажировка должна включать хотя бы недельный цикл. Так было в «Наполи» и «Хоффенхайме».

— Полезный опыт?

— Очень! Подход к тренировкам в этих командах отличается кардинально. Маурицио Сарри в «Наполи» старается довести все до автоматизма, любое упражнение отрабатывает много-много раз. У Юлиана Нагель­сманна, наоборот, никаких повторений. Постоянно варьирует игровые ситуации, чтоб футболисты на поле учились быстро принимать решения.

— Еще на чьи тренировки посмотрели бы с удовольствием?

— В первую очередь меня интересуют команды, которые удивляют. «Наполи», «Хоффенхайм», «Сампдория», которую возглавляет Марко Джампаоло. Всегда любопытно, как команда приходит к такому футболу. Или возьмем «Аталанту». Регулярно теряет лидеров, однако игровой стиль все равно сохраняет. При этом есть важный нюанс.

— Какой же?