Юрий Бавин: Сейчас мог бы претендовать на место в основе ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В 21-м туре первенства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) московский ЦСКА примет на своем поле екатеринбургский «Урал». Эта игра станет принципиальной для полузащитника уральцев Юрия Бавина. 24-летний футболист в юности начинал свою карьеру в системе армейцев, был капитаном молодежной команды, а теперь ему предстоит выйти на поле против своего бывшего клуба в составе «Урала». В преддверии матча Юрий Бавин пообщался с «Известиями» и рассказал об ожиданиях от заключительной части сезона, а также — о «пушечном ударе» Халка, прозвище Константина Зырянова и португальском языке.

— Как «Урал» провел сборы?

— Сборы прошли вполне привычно. Как всегда, их было три. Много работали над тактикой, оттачивали игровые связи, обращали особое внимание на стандартные положения. Думаю, мы хорошо поработали и готовы к оставшимся играм.

— Для вас матч против ЦСКА будет принципиальным?

— ЦСКА для меня очень многое значит, но сейчас чувства немного улеглись. На данный момент я игрок «Урала», и для меня главное — принести пользу своей команде. О каких-то личностных моментах я даже не думаю.

— Загруженность красно-синих в Лиге Европы поможет «Уралу»?

— Это может даже сыграть на руку самим армейцам. Они уже провели два официальных матча в этом году — им сейчас должно быть попроще.

— Вы начинали свою карьеру в ЦСКА, были капитаном дублирующий команды, но в основной состав так и не пробились. Многим армейским воспитанникам также долгое время это не удавалось. Почему?

— У ЦСКА был сформировавшийся костяк, команда находилась на вершине таблицы и постоянно играла в Лиге чемпионов. Наверное, молодые футболисты на тот момент не соответствовали этому уровню. Да и финансовая стабильность тогда у клуба была серьёзная. Все эти факторы сложились. Сейчас многое поменялось, играет много воспитанников. Пришел новый главный тренер, который доверяет молодым футболистам.

— В нынешнем ЦСКА вы бы могли претендовать на место в основе?

— Думаю, сейчас мог бы. Было бы реальнее конкурировать за место в основе, а в мое время в центре поля играли Роман Еременко, Бибарс Натхо, Алан Дзагоев… Сейчас больше доверяют молодым, идет значительная ротация.

— Вы были бы готовы сидеть на скамейке в ЦСКА в нынешней ситуации, или считаете нынешнее развитие своей карьеры более правильным?

— Если бы я до сих пор просидел в ЦСКА, наверное, не был бы тем футболистом, которым являюсь.

— Какой момент из вашего «армейского периода» можно назвать самым удивительным?

— Наверное, это тот день, когда «Интер» тренировался у нас на Песчаной улице. Они приехали на игру Лиги чемпионов со «Спартаком» и проводили занятия на тех же синтетических полях, где мы занимались час назад. Там был фантастический состав: Луиш Фиго, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти… Каждый — звезда. Когда ты видишь всех этих ребят в метре от себя — эмоции переполняют. А вообще много детских воспоминаний: как подавал мячи или выводил игроков за руку на поле.

— Кто был самым известным игроком, которого вы в детстве выводили на поле?

— Сергей Семак. Он тогда был капитаном ФК «Москва» и играл против ЦСКА.

— А мячи долго приходилось подавать?

— Достаточно, где-то полтора года. Стоял за щитом в матчах чемпионата, Кубка России и Лиги чемпионов.

— Это расценивалось как привилегия?

— Конечно. Помню, еще спорили друг с другом, кто и где будет стоять: кто ближе к скамейке запасных, кто за воротами.

— Говорят, те ребята, которые подают мячи, всегда пытаются помочь домашней команде. Например, затянуть время. У вас такое случалось?

— Помню один случай. Это было дерби ЦСКА — «Спартак» на заполненных «Лужниках». Идет передача за шиворот армейским защитникам, голкипер Вениамин Мандрыкин выбегает из ворот и в подкате выбивает мяч из-под ног Романа Павлюченко за линию. Так получилось, что наш вратарь по инерции выбежал за пределы поля, то есть ворота пустые. Тут Павлюченко кричит мне: «Дай скорее мяч!». Я тут же отдаю ему мяч, он пасует на Максима Калиниченко, тот сразу бьет и в последний момент кто-то из наших защитников вынес мяч из пустых ворот. Валерий Георгиевич Газзаев был просто в ярости — побежал ко мне от скамейки до углового флажка и закричал: «Слышишь ты, ты за кого вообще мячи подаешь?». После мне этого хотелось, чтобы тот матч скорее закончился — все так косо на меня смотрели…

— Не боялись, что после ухода из ЦСКА ваша карьера могла вообще закончиться?

— Я очень люблю ЦСКА, там прошли мои детство и юность. Но в определенный момент стал понимать, что в основу пробиться просто нереально, обдумывал это и готовил себя — пора было уходить. Понятно, что очень долго находясь в одном клубе, ты попадаешь в зону комфорта, из которой очень трудно выходить. Но в моей ситуации это был единственный верный шаг.

— Как оказался возможен переход из ЦСКА в португальскую «Лейрию»?

— В тот момент были варианты в командах второй восьмерки РФПЛ, но на уровне разговоров. Также были хорошие варианты в ФНЛ. И вдруг появилась возможность уехать за границу, тем более — в Португалию. Эта страна славится воспитанием молодых футболистов. Я сразу же загорелся этой идеей и захотел туда переехать.

— Но клуб даже не выступал в сильнейшей лиге Португалии…

— Я просто хотел играть в футбол, был уверен в себе и знал, что в «Лейрии» смогу себя проявить.

— Что удивило вас в этой стране?

— Честно признаться, все: климат, город, менталитет… Там всегда тепло, идеальные поля — все, что нужно для тренировок. Очень поразило отношение людей, я нашел там новых друзей. К примеру, если сравнить наши раздевалки с раздевалками в Португалии. Там игроки очень раскрепощенные — могут друг другу бороду подровнять, а после тренировки еще часами сидеть и общаться. У нас, конечно, другой менталитет: потренировались, тихо переоделись и разъехались каждый по своим делам.

— Вы даже выучили португальским язык. Почему вы решили, что он вам необходим?

— Потому что на английском никто не говорил: ни в команде, ни на улице. Тренировал команду португалец, а переводчика у меня, конечно, не было. Мне нужно было понимать, что мне говорят и объясняться самому. Так, потихоньку, слово за словом, начал учить язык.

— То есть сами все выучили, без репетиторов?

— Да.

— Сейчас помните португальский?

— Конечно, спокойно могу поговорить на этом языке с его носителями и спросить все, что я хочу.

— Почему в Португалии умеют «раскрывать» футболистов? В чем секрет?

— Сейчас, наверное, уже все научились это делать, но в Португалии так работают давно. Видимо, это происходит из-за атмосферы. Тебе дают раскрепоститься, над тобой не довлеет результат. Ты играешь свободно, легко и можешь показать свои лучшие качества. В чемпионате России результат всегда превыше всего. Когда давит такая ответственность, ты начинаешь упрощать свою игру и играть в более закрытый футбол.

— Правда, что вы могли вернуться в Россию в 2015 году, когда вас звало «Торпедо»?

— Да, я тогда проходил просмотр в «Торпедо», съездил на сборы, все было здорово. Я легко влился в коллектив. Но потом начались разные проблемы. Все говорили, что клуб будит биться за выживание, что у «Торпедо» есть финансовые проблемы. Тренер команды Валерий Петраков не мог гарантировать мне игровое время. Он говорил, что в команде есть костяк, никто не будет экспериментировать и играть молодыми. Понял, что мне лучше остаться в Португалии и доиграть там сезон.

— Как решились на переезд в «Зенит»?

— Знал, что буду больше играть за вторую команду, но их футбол мне импонировал, там был сильный тренер Владислав Радимов. Была перспектива попасть в основу, которую тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш, а костяк команды был португалоговорящий. Мне эта идея очень понравилась. Думаю, сделал правильный выбор. Я поработал с топовыми тренерами и тренировался с футболистами уровня Халка, Витселя, Шатова, Кокорина.

— Каково было выступать за «Зенит-2» рядом с играющим тренером Константином Зыряновым?

— Здорово. Зырянов — очень большой человек, с безупречной репутацией, воспитанием. И мастер своего дела. Мне повезло поиграть с ним в центре поля — я многому научился у него. Его нахождение в команде давало уверенность. Он всегда мог и в игре помочь, и поддержать, и занять, если нужно. Сейчас он стал тренером «Зенита-2». Уверен, у него все получится, у таких хороших людей, как Зырянов, не может не получиться.

— В каком смысле «занять»?

— Ну если у кого-то были проблемы финансовые, всегда можно было подойти к Константину Георгиевичу и попросить занять до зарплаты. То же касалось и советов по личной жизни. Он всегда был для нас помощником в любом вопросе.

— Тогда он уже выполнял какие-то тренерские функции?

— Да, он всегда подсказывал, помогал всем ребятам. Он был таким же тренером, только еще находился на поле. Все его советы всегда были к месту. Бывали игры, когда мы к перерыву проигрывали 0:2 или 0:3. Зырянов мог зайти в раздевалку и выдать такую речь… Сказать, что нас ждет, если мы будем продолжать в таком же духе. Он умеет подобрать нужные слова, когда что-то не получается. Конечно, бывали моменты, когда Константин Георгиевич залетал в раздевалку и начинал отчитывать всех и вся. Но при этом он не снимал ответственность и с себя.

— В команде его всегда по отчеству называли?

— Конечно. Георгич или Константин Георгиевич, «Зырей» или «Зыряном» никто не мог себе позволить его называть. Может, только на поле, когда нужно было быстро попросить мяч. Но в спокойной обстановке — всегда только по отчеству.

— Знание португальского помогало освоиться в «Зените», в котором тогда было много легионеров?

— Однозначно, помогало. Даже когда мы играли на тренировках в квадрат, я спокойно заходил к легионерам и отлично их понимал. Пару раз русские ребята меня даже «подкалывали», что я много общаюсь с легионерами.

— В «Зените» было разделение на россиян и легионеров?

— Было, но я назову это не конфликтной ситуацией, а соревновательным процессом. При Боаше часто играли «двухсторонки» — русские против легионеров. Там такие зарубы были, настоящий футбол. Потом проигравшую команду наказывали, как во дворе, пробивали мячом по мягкому месту (смеется). Представляете, когда Халк бьет своим пушечным ударом.

— Халк по вам тоже попадал?

— Нет, его основной целью были Дзюба, Кокорин…

— При переходе в «Урал» фактор возможности совместной работы с Александром Тархановым стал решающим?

— Да, я очень хотел поработать с ним. Александр Федорович подошел ко мне во время сборов, сказал, что заинтересован во мне. Этих слов мне хватило — я был готов идти пешком до Екатеринбурга, чтобы играть там.

— Не волновали бытовые трудности при переезде?

— В Португалии я жил далеко не в самом крупном городе, изначально у меня там не было даже знакомых, чужой язык. Но я спокойно справился с этим, поэтому переезд в Екатеринбург меня не пугал. Это хороший, крупный город, в котором есть все, что нужно для жизни. Чувствую себя там, как дома.

— Какие у вас любимые места в Екатеринбурге?

— Мне нравится Ельцин-центр, очень красивое место, все здорово обустроено и оборудовано. Советую побывать. Также в Екатеринбурге много ресторанов, где хорошо готовят мясо.

— А как вы относитесь к Борису Ельцину?

— Я очень далек от политики. О человеке, которого уже нет, не говорят плохо или вообще ничего. Он был первым президентом нашей страны, и это было очень сложно. Он нес тяжелый груз.

— Вернемся к футболу. Какие задачи стоят перед «Уралом» в этом сезоне?

— В чемпионате сумасшедшая плотность, каждая игра может серьёзно поднять команду в турнирной таблице. Мы не ставим перед собой конкретных задач — важно побеждать и идти от матча к матчу. Хотим быть конкурентоспособными и доказать, что наши удачные отрезки в первой части были неслучайными.

— О еврокубках в клубе говорят?

— Нет, опять повторюсь про плотность. Сегодня ты можешь говорить о еврокубках, а завтра ты будешь в зоне стыковых матчей. Два-три очка могут все изменить. Не нужно ничего говорить, нужно работать.

— В этом сезоне всех удивил уход двух футболистов из «Урала». Во-первых, это Максим Григорьев, у которого, по сообщениям некоторых СМИ, были проблемы с режимом…

— Видимо, были какие-то разногласия с клубом, и они расторгли контракт по обоюдному согласию. Но никаких конфликтов или нарушений режима у Максима точно не было.

— Второе — уход многолетнего лидера Чисамба Лунгу. Писали, что у него была потасовка с президентом «Урала» Григорием Ивановым после одного из матчей…

— Я такого не видел. Вообще у Чисамбы было хорошее предложение из Турции — и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Наверное, он решил, что нужно двигаться вперед. Но я вообще не удивлюсь, если он когда-нибудь вернется в «Урал». Он провел в Екатеринбурге половину жизни. Даже если не вернется, как футболист, то может быть, как тренер. А может — просто туристом.

— Он говорил, что Григорий Иванов для него как отец, а он называл его сыном…

— Григорий Викторович ко всем ребятам из команды относится, как отец. Он всегда рядом, всегда поддержит.

— У вас есть мечта сыграть на домашнем чемпионате мира? Или вы считаете, что вам уже нереально пробиться в сборную?