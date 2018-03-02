«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров. Дагестанский клуб с 19 очками занимает 15-е место, находясь в зоне вылета, у «Рубина» 23 очка и 11-е место — в случае неудачи в пятницу подопечные Курбана Бердыева по итогам тура могут опуститься в зону переходных матчей.

Бердыеву не впервой спасать свои клубы от вылета — в 2015 году его «Ростов» сохранил место в элите лишь в переходных матчах с «Тосно», а уже через год играл в Лиге чемпионов. От «Рубина» ждали борьбы за еврокубки уже в нынешнем сезоне — первом после возвращения Бердыева, однако именитый специалист лишь прошедшей зимой получил в свое распоряжение всех нужных футболистов и провел полноценные, а не короткие летние сборы. Расставшись с целой группой высокооплачиваемых легионеров, «Рубин» вернул в свои ряды полузащитников Павла Могилевца и Кристиана Нобоа, которые работали с Бердыевым и в «Ростове».

Укрепив центр поля, «Рубин» также пополнил состав арендованными полузащитниками атакующего плана — у «Спартака» взят Ивелин Попов, у «Краснодара» — Вячеслав Подберезкин. Из игроков основного состава покинули команду французский хавбек Янн М’Вила, а также перешедшие в «Зенит» защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев.

«Анжи» рассчитывает на чудо

Перед главным тренером «Анжи» Вадимом Скрипченко стоит непростая задача. В первой части чемпионата махачкалинцы неудачно играли прежде всего в обороне, пропустив больше всех мячей (38), зато забили больше «Анжи» (22 гола) лишь команды первой пятерки. Однако зимой «Анжи» укрепил в основном атакующую линию, из защитников команду пополнил лишь венесуэлец Джон Чансельор из эквадорского клуба «Дельфин».

Вернулся в «Анжи» украинский форвард Филипп Будковский, новичком команды также стал ганский форвард Квадво Поку, выступавший в США, а также несколько футболистов из низших лиг. При этом никто из лидеров «Анжи» зимой команду не покинул.

В первом круге «Рубин» в августе разгромил «Анжи» со счетом 6:0, проведя лучший матч в сезоне. Пять голов тогда забили уже покинувшие команду футболисты, включая бразильца Жонатаса, который сыграл лишь пять матчей, но с четырьмя мячами остается лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионате. «Анжи» проводил в Казани первый матч после назначения Скрипченко, который после разгрома серьезно изменил основной состав команды.

Предстоящий матч пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске, начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Из-за дисквалификации пропустит встречу защитник «Рубина» Федор Кудряшов.

21-й тур продолжится в субботу, когда сыграют ЦСКА — «Урал», «Зенит» — «Амкар» и «Краснодар» — «Ростов». В воскресенье встречаются хабаровский СКА и «Тосно», «Уфа» и «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», «Арсенал» и «Ахмат».