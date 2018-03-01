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1 марта, источник: Советский спорт

Гацкан: Помню, как Карпин сцепился с Зиданом. В моем стиле

Капитан «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан рассказал о подготовке к субботнему матчу против «Краснодара».

«ТРЕНИРУЕМСЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ»

— В Краснодаре состоится официальный дебют Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Как восприняли его приход в команду в январе?

— С позитивом. Это специалист с именем. Было интересно поработать под его руководством. И уже по первым занятием стало понятно, что Карпин — во многом европейский специалист. Видно, что он внимательно следит за передовыми тенденциями. Зимой мы очень много работали с мячом.

— Помните Карпина футболистом?

— Конечно. Следил за его выступлениями за «Спартак», «Валенсию», «Сельту», «Реал Сосьедад». Он везде был на хорошем счету. А еще помню, как Валерий Георгиевич сцепился с Зинедином Зиданом в матче сборных России и Франции. В моем стиле!

— Сейчас в «Ростове» много спартаковцев. Шутите по этому поводу, учитывая прошлое главного тренера?

— У нас нет деления на группы. Но как-то, мы вышли на тренировку, а красно-белые собрались вместе, начали что-то обсуждать… Пришлось отпустить в их адрес несколько шуток. На этом все закончилось.

«ДО КАЛАЧЕВА МНЕ ДАЛЕКО»

— Не секрет, что Карпин пристально следит за весом.

— Для меня это не проблема. Держу себя в форме, не позволяю ничего лишнего, поэтому мне пришлось зимой сбросить всего полкило. Помощник главного тренера Луис Мартинес дал несколько рекомендаций по поводу питания, которые все соблюдают.

— Какой у вас процент жира в организме?

— Все в норме — 9,5−9,7 процента. Это хороший результат, хотя до Тимофея Калачева мне далеко. Вот у него идеальный вес.

— Испанцы были в тренерском штабе и у Курбана Бердыева. Успели выучить язык?

— Могу сказать по-испански «привет», «пожалуйста», «быстрее», «давай-давай». Этот язык похож на румынский. Думаю, при желании легко смог бы его выучить.

— А на исландском не заговорили? «Ростов» сейчас практически базовый клуб этой сборной.

— Не базовый пока, но трое наших исландцев — молодцы. Хорошо ладят со всеми, учат русский язык. Видно, что большие профессионалы, бойцы.

«У “КРАСНОДАРА” НУЖНО ОТБИРАТЬ ОЧКИ»

— Какие-то цели на второй этап чемпионата в команде обсуждали?

— Будем работать по старой проверенной схеме. Двигаться от матча к матчу.

— Календарь не самый легкий. Уже в первых весенних турах встречаетесь с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»…

— Серьезная проверка для нас. Но мы уже показывали, что может играть против кого угодно.

— «Ростов» в субботу впервые сыграет на новом стадионе «Краснодара».

— Друзья рассказывали, что это одна из лучших арен в России. Интересно будет посмотреть. Ну и отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!

— В курсе, что на игру отправится электричка с болельщиками «Ростова»?

— Конечно. Рад, что наш президент Арташес Арутюнянц организовал этот выезд. Нам важно, чтобы болельщики были всегда рядом.

«В КОНЦЕ ХОККЕЙНОГО ФИНАЛА СЕРДЦЕ ЕКНУЛО»

— Не так давно вы продлили контракт с «Ростовом» до лета 2019 года.

— Это наше совместное с клубом желание. Обсудили все детали еще летом. Доволен, что подписал новое соглашение. «Ростов» — родной для меня клуб, совсем скоро у меня рубеж в 300 матчей. Готовлюсь к юбилею.

— Калачеву почти 37 лет, но неделю назад он тоже продлил контракт. Можете представить, что будете выступать в его возрасте?

— Пока сложно загадывать. Рад за Тимофея. Дай Бог, вместе с ним еще поможем «Ростову».

— Как провели отпуск?

— Ездил с семьей в ОАЭ. Море, солнце… Хорошо отдохнул, набрался сил. Потом поехал к родным в Кишинев. Провел там две недели и вернулся в Ростов-на-Дону.

— Удалось посмотреть зимнюю Олимпиаду?

— Очень люблю зимние виды спорта, и мне искренне жаль, что со сборной России произошла подобная ситуация. Лучших спортсменов непонятно почему не допустили до соревнований… Смотрел только хоккей — и рад победе россиян.

— Концовка финала с немцами заставила понервничать?

— Да, екнуло сердце. Тем приятнее было увидеть победу. Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Василий Кошечкин — мои любимые хоккеисты.

— Калачев и Дацюк практически одного возраста.

— Да, ветераны. Но в хоккее все-таки легче. Там больше замен.

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