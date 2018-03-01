Гацкан: Помню, как Карпин сцепился с Зиданом. В моем стиле

«ТРЕНИРУЕМСЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ»
— В Краснодаре состоится официальный дебют Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Как восприняли его приход в команду в январе?
— С позитивом. Это специалист с именем. Было интересно поработать под его руководством. И уже по первым занятием стало понятно, что Карпин — во многом европейский специалист. Видно, что он внимательно следит за передовыми тенденциями. Зимой мы очень много работали с мячом.
— Помните Карпина футболистом?
— Конечно. Следил за его выступлениями за «Спартак», «Валенсию», «Сельту», «Реал Сосьедад». Он везде был на хорошем счету. А еще помню, как Валерий Георгиевич сцепился с Зинедином Зиданом в матче сборных России и Франции. В моем стиле!
— Сейчас в «Ростове» много спартаковцев. Шутите по этому поводу, учитывая прошлое главного тренера?
— У нас нет деления на группы. Но как-то, мы вышли на тренировку, а красно-белые собрались вместе, начали что-то обсуждать… Пришлось отпустить в их адрес несколько шуток. На этом все закончилось.
— Не секрет, что Карпин пристально следит за весом.
— Для меня это не проблема. Держу себя в форме, не позволяю ничего лишнего, поэтому мне пришлось зимой сбросить всего полкило. Помощник главного тренера Луис Мартинес дал несколько рекомендаций по поводу питания, которые все соблюдают.
— Какой у вас процент жира в организме?
— Все в норме — 9,5−9,7 процента. Это хороший результат, хотя до Тимофея Калачева мне далеко. Вот у него идеальный вес.
— Испанцы были в тренерском штабе и у Курбана Бердыева. Успели выучить язык?
— Могу сказать по-испански «привет», «пожалуйста», «быстрее», «давай-давай». Этот язык похож на румынский. Думаю, при желании легко смог бы его выучить.
— А на исландском не заговорили? «Ростов» сейчас практически базовый клуб этой сборной.
— Не базовый пока, но трое наших исландцев — молодцы. Хорошо ладят со всеми, учат русский язык. Видно, что большие профессионалы, бойцы.
«У “КРАСНОДАРА” НУЖНО ОТБИРАТЬ ОЧКИ»
— Какие-то цели на второй этап чемпионата в команде обсуждали?
— Будем работать по старой проверенной схеме. Двигаться от матча к матчу.
— Календарь не самый легкий. Уже в первых весенних турах встречаетесь с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»…
— Серьезная проверка для нас. Но мы уже показывали, что может играть против кого угодно.
— «Ростов» в субботу впервые сыграет на новом стадионе «Краснодара».
— Друзья рассказывали, что это одна из лучших арен в России. Интересно будет посмотреть. Ну и отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!
— В курсе, что на игру отправится электричка с болельщиками «Ростова»?
— Конечно. Рад, что наш президент Арташес Арутюнянц организовал этот выезд. Нам важно, чтобы болельщики были всегда рядом.
«В КОНЦЕ ХОККЕЙНОГО ФИНАЛА СЕРДЦЕ ЕКНУЛО»
— Не так давно вы продлили контракт с «Ростовом» до лета 2019 года.
— Это наше совместное с клубом желание. Обсудили все детали еще летом. Доволен, что подписал новое соглашение. «Ростов» — родной для меня клуб, совсем скоро у меня рубеж в 300 матчей. Готовлюсь к юбилею.
— Калачеву почти 37 лет, но неделю назад он тоже продлил контракт. Можете представить, что будете выступать в его возрасте?
— Пока сложно загадывать. Рад за Тимофея. Дай Бог, вместе с ним еще поможем «Ростову».
— Ездил с семьей в ОАЭ. Море, солнце… Хорошо отдохнул, набрался сил. Потом поехал к родным в Кишинев. Провел там две недели и вернулся в Ростов-на-Дону.
— Удалось посмотреть зимнюю Олимпиаду?
— Очень люблю зимние виды спорта, и мне искренне жаль, что со сборной России произошла подобная ситуация. Лучших спортсменов непонятно почему не допустили до соревнований… Смотрел только хоккей — и рад победе россиян.
— Концовка финала с немцами заставила понервничать?
— Да, екнуло сердце. Тем приятнее было увидеть победу. Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Василий Кошечкин — мои любимые хоккеисты.
— Калачев и Дацюк практически одного возраста.
— Да, ветераны. Но в хоккее все-таки легче. Там больше замен.