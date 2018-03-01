Карвальо: Лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА
Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.
Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.
За последние пять лет мне удалось сделать интервью почти со всеми именитыми бразильцами, поигравшими в РФПЛ: Алексом, Веллитоном, Халком, Вагнером Лавом… Не хватало только одного человека — Даниэла Карвальо.
А тут ещё повод назрел. Именно сегодня ему исполняется 35 лет. К этому времени он успел закончить карьеру, возобновить и снова уйти из футбола. После ряда попыток удалось выйти на связь с Карвальо, и он не разочаровал.
— Как вы? Чем занимаетесь?
— Живу спокойно. Руковожу двумя спортивными центрами. Раньше ими занимался мой отец. Ему уже 62 года, и теперь он может отойти от дел. Всё, что у меня есть в городе, я поддерживаю за счёт средств, заработанных в России.
— Почему вы закончили карьеру уже в 2013-м, когда вам был 31 год?
— Я устал. Столько времени провёл вне дома. Уже в 13 лет уехал в «Интернасьонал». Пять лет жил в академии на стадионе, потом ещё два года отдельно, а в 20 лет отправился в Россию. Футбол — это постоянные сборы, давление со стороны. Случается не только хорошее, но и неприятности. Я всегда искренне говорю, что думаю. Это приводило к спорам и разбирательствам.
— И всё же в 2015-м вы вернулись в футбол и даже забили победный мяч за «Ботафого». Почему возобновили карьеру?
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— У вас остались вещи с символикой ЦСКА?
— Много всего. В том числе куртка и майка, которая висит дома в зале.
— Та футболка, в которой выиграли Кубок УЕФА?
— Нет, другая. Ту украли. Три года назад грабители ворвались и забрали её, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.
— Что ещё осталось на память?
— Матрёшки. Их подарил мне и Вагнеру Лаву болельщик, который встретил нас у входа на базу в Ватутинках. По сути весь зал — сувениры из России. Либо те, что мне дарили, либо те, что я сам покупал.
— Тёплые вещи тоже остались?
— Сохранилось несколько пальто. Они, кстати, пригодились. Я ведь живу на юге Бразилии — в самом холодном штате страны. Зимой тут холодно. Не как в России, но температура до нуля опускается. Плюс ещё ветер.
— Сезон-2005 так и остался лучшим в вашей карьере?
— Без сомнений. Если не ошибаюсь, мы в тот момент выиграли семь титулов подряд. Я думаю, что это был и лучший период в истории ЦСКА.
«Газзаев перегибал и
— Как Газзаев заставлял вас столько побеждать?
— Он был жёстким. Игроки его уважали и очень боялись. Он никогда не был доволен. Даже в лучшей игре находил ошибки. Такая требовательность трансформировалась в менталитет победителей.
— Получается, Газзаев всё правильно делал?
— Мы брали титулы благодаря тренеру. Его суровость пугала, но такова его манера. В России вообще тренеры строже.
— Чему научились у Газзаева?
— Как располагаться на поле, как профессионально относиться к делу — без этого даже самая умелая команда ничего не добьётся. При Газзаеве я вообще стал более зрелый. А ещё научился нести ответственность за лишний вес.
— Как он вас этому научил?
— Бывало, что
— Слышал, что за 100 грамм лишнего веса штрафовали на 100 долларов.
— Да, бывало, что доходило до крайностей. Если ты приехал с одним лишним килограммом, то достаточно сказать об этом игроку, и он сбросит без проблем. Можно обойтись и без штрафов или снятия с игр. Хотя его методы давали результат, так что жаловаться было бы неправильно.
«В финале КУ-2005 я отдал не три, а четыре голевые передачи»
— С
— Нет, но в «Инстаграме» слежу за Алдониным, Березуцким и другими парнями.
— Березуцким по 35 лет, Игнашевичу — 38 лет. Удивлены, что они ещё выступают за ЦСКА?
— Здорово! Это идентификация клуба. Хотя тут возникает вопрос: они играют потому что ещё находятся на высоком уровне или потому что новые футболисты не появляются? Я так понимаю, что первое. Хотя, конечно, интересно, почему нет новых. Может, вы мне скажете?
— У ЦСКА нет денег на новых. А Игнашевич и Березуцкие очевидно сильнее юных воспитанников.
— Тогда ещё вопрос. Думаете, с нынешним поколением Россия пробилась бы на ЧМ-2018, проходи он не в вашей стране?
— Чёрт его знает. Примерно 50 на 50.
— Вон Италия даже не пробилась. Поколение Игнашевича, Березуцких, Жиркова не может тащить вечно. Где новые таланты?
— Вроде есть Зобнин, Миранчук, Головин, Кузяев, хотя их успехи пока локальны. Но давайте лучше вернёмся к вам. А точнее, к Кубку УЕФА, который вы взяли. Перед интервью я ещё раз глянул голы с финала против «Спортинга». А вы когда последний раз пересматривали?
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— В той встрече вы отдали три голевые передачи…
— Не три, а четыре.
— Как так?!
— А вы посмотрите, как забил «Спортинг». После подачи мяч отскочил от моей ноги к Рожерио, который забил нам. Так что я всё время шучу, что на моём счету четыре передачи.
— После первого тайма ЦСКА проигрывал — 0:1. Что творилось в раздевалке в перерыве?
— Столько лет прошло. Я уже и не помню. Честно.
— Знаю, что после финала вы не полетели в Москву вместе с командой. Почему?
— На финал приехали родные — мои, Вагнера и других бразильцев. Плюс агент, который совершил мой трансфер в ЦСКА, был португальцем. Мы остались отмечать в Лиссабоне.
— После победы в Кубке УЕФА вы встретились с Владимиров Путиным.
— Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным. Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всём мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии. Помню, в 2005-м мы все хотели познакомиться с Путиным.
— После победы в Кубке УЕФА вами заинтересовались в Европе?
— Пришли предложения от «Манчестер Сити» и «Интера», которые я показал президенту ЦСКА. У меня была возможность уйти на большую зарплату, но я сам не захотел. Мне и в Москве было хорошо. Мне было не на что жаловаться.
— Но вскоре вы стали значительно меньше играть.
— И вот тогда мне стало грустно. Я захотел домой. Чтобы вернуться в чемпионат Бразилии, я заплатил полмиллиона долларов. Не другой клуб меня выкупил, а я лично! Отдал свои деньги для разрыва контракта. На тот момент у меня даже не было предложений от команд.
— Не жалко было полмиллиона долларов?
— Я многим обязан ЦСКА. Собственно говоря, всё, что сегодня есть у меня, моего сына и всей семьи, — это благодаря ЦСКА. Титулы, карьера, средства. Спасибо «армейцам»: болельщикам, президенту, тренеру, партнёрам. Я всегда буду в долгу перед ними. На всю жизнь со мной останется гордость от выступления в ЦСКА.