Карвальо: Лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА

Источник: AFP 2018

За последние пять лет мне удалось сделать интервью почти со всеми именитыми бразильцами, поигравшими в РФПЛ: Алексом, Веллитоном, Халком, Вагнером Лавом… Не хватало только одного человека — Даниэла Карвальо.



А тут ещё повод назрел. Именно сегодня ему исполняется 35 лет. К этому времени он успел закончить карьеру, возобновить и снова уйти из футбола. После ряда попыток удалось выйти на связь с Карвальо, и он не разочаровал.

— Как вы? Чем занимаетесь?

— Живу спокойно. Руковожу двумя спортивными центрами. Раньше ими занимался мой отец. Ему уже 62 года, и теперь он может отойти от дел. Всё, что у меня есть в городе, я поддерживаю за счёт средств, заработанных в России.

— Почему вы закончили карьеру уже в 2013-м, когда вам был 31 год?

— Я устал. Столько времени провёл вне дома. Уже в 13 лет уехал в «Интернасьонал». Пять лет жил в академии на стадионе, потом ещё два года отдельно, а в 20 лет отправился в Россию. Футбол — это постоянные сборы, давление со стороны. Случается не только хорошее, но и неприятности. Я всегда искренне говорю, что думаю. Это приводило к спорам и разбирательствам.

— И всё же в 2015-м вы вернулись в футбол и даже забили победный мяч за «Ботафого». Почему возобновили карьеру?

— Из-за сына. Он меня попросил. Мне хотелось сделать так, чтобы он гордился и радовался за отца. В 2013-м он ещё не был в сознательном возрасте, а в 2015-м уже всё понимал. Я сдал тесты на физподготовку в «Ботафого». Клуб был во мне заинтересован. Я присоединился к команде и помог ей подняться из Серии В в Серию А. Сделал это, чтобы сын, сидя на трибуне, увидел играющего папу.

— У вас остались вещи с символикой ЦСКА?

— Много всего. В том числе куртка и майка, которая висит дома в зале.



— Та футболка, в которой выиграли Кубок УЕФА?

— Нет, другая. Ту украли. Три года назад грабители ворвались и забрали её, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.

— Что ещё осталось на память?

— Матрёшки. Их подарил мне и Вагнеру Лаву болельщик, который встретил нас у входа на базу в Ватутинках. По сути весь зал — сувениры из России. Либо те, что мне дарили, либо те, что я сам покупал.

— Тёплые вещи тоже остались?

— Сохранилось несколько пальто. Они, кстати, пригодились. Я ведь живу на юге Бразилии — в самом холодном штате страны. Зимой тут холодно. Не как в России, но температура до нуля опускается. Плюс ещё ветер.

— Сезон-2005 так и остался лучшим в вашей карьере?

— Без сомнений. Если не ошибаюсь, мы в тот момент выиграли семь титулов подряд. Я думаю, что это был и лучший период в истории ЦСКА.

«Газзаев перегибал и из-за лишнего веса не ставил меня в состав»

— Как Газзаев заставлял вас столько побеждать?

— Он был жёстким. Игроки его уважали и очень боялись. Он никогда не был доволен. Даже в лучшей игре находил ошибки. Такая требовательность трансформировалась в менталитет победителей.

— Получается, Газзаев всё правильно делал?

— Мы брали титулы благодаря тренеру. Его суровость пугала, но такова его манера. В России вообще тренеры строже.

— Чему научились у Газзаева?

— Как располагаться на поле, как профессионально относиться к делу — без этого даже самая умелая команда ничего не добьётся. При Газзаеве я вообще стал более зрелый. А ещё научился нести ответственность за лишний вес.

— Как он вас этому научил?

— Бывало, что из-за лишнего веса он не ставил меня в состав. Я просто собирал свои вещи отправлялся прямиком домой. И ему вообще всё равно, было это «класико» или другой важный матч. Он не делал скидку. Просто не брал на игру. Иногда это казалось за гранью, но таков был подход. Был ещё случай. На предсезонке Игнашевич спрятал весы. Газзаеву эта шутка настолько не понравилась, что с того дня Игнашевич лишился капитанской повязки. Её отдали Акинфееву.

— Слышал, что за 100 грамм лишнего веса штрафовали на 100 долларов.

— Да, бывало, что доходило до крайностей. Если ты приехал с одним лишним килограммом, то достаточно сказать об этом игроку, и он сбросит без проблем. Можно обойтись и без штрафов или снятия с игр. Хотя его методы давали результат, так что жаловаться было бы неправильно.

«В финале КУ-2005 я отдал не три, а четыре голевые передачи»

— С кем-то из ЦСКА до сих пор общаетесь?

— Нет, но в «Инстаграме» слежу за Алдониным, Березуцким и другими парнями.

— Березуцким по 35 лет, Игнашевичу — 38 лет. Удивлены, что они ещё выступают за ЦСКА?

— Здорово! Это идентификация клуба. Хотя тут возникает вопрос: они играют потому что ещё находятся на высоком уровне или потому что новые футболисты не появляются? Я так понимаю, что первое. Хотя, конечно, интересно, почему нет новых. Может, вы мне скажете?

— У ЦСКА нет денег на новых. А Игнашевич и Березуцкие очевидно сильнее юных воспитанников.

— Тогда ещё вопрос. Думаете, с нынешним поколением Россия пробилась бы на ЧМ-2018, проходи он не в вашей стране?

— Чёрт его знает. Примерно 50 на 50.

— Вон Италия даже не пробилась. Поколение Игнашевича, Березуцких, Жиркова не может тащить вечно. Где новые таланты?

— Вроде есть Зобнин, Миранчук, Головин, Кузяев, хотя их успехи пока локальны. Но давайте лучше вернёмся к вам. А точнее, к Кубку УЕФА, который вы взяли. Перед интервью я ещё раз глянул голы с финала против «Спортинга». А вы когда последний раз пересматривали?

— Три-четыре дня назад. У нас сейчас период карнавалов в Бразилии. У всех выходной, и я показывал сыну трофеи и финала ЦСКА — «Спортинг».

— В той встрече вы отдали три голевые передачи…

— Не три, а четыре.

— Как так?!

— А вы посмотрите, как забил «Спортинг». После подачи мяч отскочил от моей ноги к Рожерио, который забил нам. Так что я всё время шучу, что на моём счету четыре передачи.



— После первого тайма ЦСКА проигрывал — 0:1. Что творилось в раздевалке в перерыве?

— Столько лет прошло. Я уже и не помню. Честно.



— Знаю, что после финала вы не полетели в Москву вместе с командой. Почему?

— На финал приехали родные — мои, Вагнера и других бразильцев. Плюс агент, который совершил мой трансфер в ЦСКА, был португальцем. Мы остались отмечать в Лиссабоне.



— После победы в Кубке УЕФА вы встретились с Владимиров Путиным.

— Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным. Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всём мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии. Помню, в 2005-м мы все хотели познакомиться с Путиным.