Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Брат вернул пропавшую 40 лет назад сестру благодаря старому фото
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
«Шоу двойников»: Алину Загитову сравнили с Маргаритой Мамун
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетико4
Леганес0
Футбол. Зарубежный
28.02
Эйбар1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
28.02
Хетафе3
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетик1
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
28.02
Малага0
Севилья1
Футбол. Кубок России
28.02
Тосно2
Луч-Энергия1
Футбол. Кубок России
28.02
Крылья Советов
Спартак М
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
Веселый Знарок и порхающая Загитова. Путин наградил олимпийцев
Отменили матч «Крылья» - «Спартак». А дальше-то что?
«Шоу двойников»: Алину Загитову сравнили с Маргаритой Мамун
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эльмир Набиуллин: Моими финансами до сих пор распоряжаются родители

Новичок «Зенита» Эльмир Набиуллин в интервью «СЭ» рассказал, почему выбрал сине-бело-голубых, какой европейских клуб проявлял к нему интерес, и как на его карьеру повлиял Геннадий Орлов.

Источник: Спорт-Экспресс

БЕРДЫЕВ МЕНЯ ПОНЯЛ

— Вы как-то сказали: «Хотел бы стать для «Рубина» тем же, кем стал Тотти для «Ромы» или Джеррард для «Ливерпуля». Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

— Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен «Рубину» за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в «Зенит».

— Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

— Перед уходом в «Зенит» пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной.

— Вами интересовался и «Спартак». Почему выбрали именно «Зенит»?

— Настоящий интерес был только со стороны «Зенита», поэтому мы решились на этот шаг. «Зенит» интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

— Если бы от «Спартака» и «Зенита» в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

— Я бы все равно выбрал «Зенит».

— Почему?

— Думаю, он больше подходит для меня.

— Почему трансфер затянулся до конца окна? Ведь из-за этого вы не попали в заявку на Лигу Европы.

— Переговоры вели мои представители, поэтому этот вопрос скорее к ним. Я только могу сказать, что узнал о предложении лишь за пару дней до перехода, в феврале, когда находился на сборе с «Рубином». Все произошло очень быстро.

МНОГИХ В «ЗЕНИТЕ» ЗНАЛ РАНЬШЕ

— Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством «Зенита»?

— Руководство «Зенита» говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

— С кем из старожилов «Зенита» больше всего общались за последнюю неделю?

— Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать.

— И где?

— Ребята советуют Петроградку, Крестовский остров.

— В «Рубине» Рыжиков и Гекдениз делали вам замечания, потому что вы к ним обращались на «вы». В «Зените» хоть со всеми на «ты»?

— Да, было такое в первое время в «Рубине». Это опытные, взрослые игроки, поэтому поначалу к ним обращался только на «вы». В «Зените» ситуация свободнее — со всеми на «ты».

— Даже с Жирковым и Ивановичем?

— Даже с ними. Они подсказывают, помогают.

— Вы уже играли на стадионе «Санкт-Петербург» в июле прошлого года. Как вам арена?

— Впечатлен тем, сколько болельщиков приходят на стадион и поддерживают команду. На трибунах очень много народу, почти в каждом матче полный стадион, это очень здорово. У «Зенита» очень хорошая поддержка.

— Особенно в сравнении с Казанью.

— У «Рубина» тоже была высокая посещаемость, когда «Казань Арена» только открылась. Правда, в последнее время зрителей мало, и это очень обидно.

БРАТ ГОРДИЛСЯ БЫ МНОЙ

— На сайте «Зенита» в новости о вас на первой же строчке написано: «В футбол новичка “Зенита” привел старший брат Адель». Расскажите немного о нем.

— В детстве я часто играл в футбол во дворе, у дома была коробка, мы там и на снегу мяч гоняли. Брат тоже брал меня с собой, даже привел в спортивный клуб «Ракета», где сам занимался дзюдо. Но мне в футбольной секции не понравилось, поэтому ушел оттуда. Хотя в школе продолжал играть, и однажды на соревновании между классами меня заметил тренер Ренат Рашидович Ибрагимов, пригласил к себе в ДЮСШОР-14. Потом он спросил разрешения у родителей, и они согласились отдать меня в футбол. Хотя в детстве я часто болел, постоянно простуженный ходил, поэтому родители боялись отпускать. Но хорошо, что отдали — все прошло.

— Как получилось, что брат погиб? Что произошло?

— На улице произошел обычный конфликт с неким мужчиной, и в один момент он, резко повернувшись, ударил Аделя ножом прямо в сердце. Если бы брат увидел нож, то заранее отскочил бы, но он даже не предполагал, что все так обернется.

— Убийцу нашли?

— Да, сейчас он сидит.

— Если бы брат был сейчас жив, выступал бы за сборную России?

— С дзюдо у него все получилось бы. Думаю, он очень рад за меня.

ЛУЧШИЕ ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ: МАРСЕЛУ, МИЛНЕР И ЖИРКОВ

— Ринат Билялетдинов сравнивал вас с Бэйлом. Согласны с таким сравнением?

— Я начинал играть на позиции флангового нападающего, но в какой-то момент меня перевели в оборону. Бэйл тоже раньше был защитником и любил подключаться к атакам. Думаю, да, мы в чем-то схожи.

— Бэйла по ходу карьеры перевели как раз из обороны в нападение. Может, и вас стоит переместить?

— Если тренер поставит в атаку, я буду не против. Но тренеру виднее, где меня лучше использовать.

— Назовите трех лучших футболистов мира на своей позиции.

— Первый — это Марселу из «Реала». Затем Милнер из «Ливерпуля» — мне нравится, что он играет и в полузащите, и на фланге обороны. Третьим пусть будет Жирков. Помню его игру на Евро-2008 на позиции левого защитника.

— Вы рассказали, как вы оказались в футбольной секции. А в «Рубине»?

— Меня несколько лет в «Рубин» звал тренер 1995 года рождения Геннадий Орлов.

— Хорошее имя.

— Да, тезка комментатора «Зенита». Несколько лет он звал меня, но мы с родителями считали, что пока не готовы к переходу в «Рубин». И однажды он сказал, что больше бегать за мной не будет. В тот миг у нас что-то щелкнуло, и мы решили — пора.

КУПИЛ РОДИТЕЛЯМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ И ВНЕДОРОЖНИК

— Вы во всем советуетесь с родителями?

— Да. Их мнение очень важно для меня.

— Халк на первую зарплату купил родителям дом. А вы?

— Я купил большой торт и все деньги отдал родителям. Я и сейчас так делаю. Если они в чем-то нуждаются, но не могут себя позволить, я всегда помогу.

— Самый ценный подарок родителям?

— Я построил им загородный дом, а отцу купил внедорожник.

— Вашими финансами до сих пор распоряжаются родители?

— Я бы сказал так, да. Но если мне нужна будет какая-нибудь сумма, то я без проблем могу ее получить.

— Вернемся к «Рубину». При Бердыеве пять лет назад шансов пробиться в основу не было?

— Было сложно. В основе не играла молодежь, хотя к товарищеским играм тренер меня привлекал.

— Когда пришел Билялетдинов, предполагали, что сейчас-то попадете в стартовый состав?

— Я знал о том, что он любит работать с молодежью. Были мысли о том, что должен получить шанс. Так и получилось.

— Перед дебютом в матче с «Анжи» вы говорили, что десять раз вспотели. Перед дебютом за «Зенит» будете так же волноваться?

— (Смеется) Переживать буду меньше, конечно, ведь я уже поиграл в чемпионате России, но волнение будет точно.

— Назовите три наиболее запомнившихся матча за «Рубин».

— Матч с «Ливерпулем» в гостях, когда мы сыграли 1:1. Игра с ЦСКА летом 2014-го, когда мы выиграли 2:1, а Карадениз забил на последних минутах. И матч с «Зенитом» весной 2015-го, когда я забил первый гол в чемпионате.

ГОД НАЗАД МНОЙ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ «СЕНТ-ЭТЬЕН»

— В декабре 2015 года западные и наши СМИ сообщали об интересе «Саутгемптона» к вам. Что вы знаете об этом?

— Видел новости в прессе, но о конкретике не слышал, до меня эта информация не доходила. Знаю, что год назад мной интересовался «Сент-Этьен», об этом говорил мой агент Томас Цорн.

— Если бы поступило предложение, перешли бы?

— Я бы подумал. Европа — это тоже большой шаг. У меня есть цель играть в Европе.

— Вице-премьер РФ Виталий Мутко пару лет назад приводил вас в пример, когда говорил о плодах лимита. Вы сами считаете, что лимит на легионеров помог вам прогрессировать?

— Помощь действительно есть. Лимит помогает русским игрокам получать игровую практику.

— А как вы относитесь к идее ввести потолок зарплат для молодых футболистов?

— Для молодых игроков это будет полезно. Хотя все зависит от характера. Кто-то может забыть о футболе, если ему положат большую зарплату, а кто-то воспринимает это нормально и продолжает работать.

ПРИМЕР — КУЗЯЕВ

— Полтора год назад вы снялись в документальном фильме. Почувствовали себя звездой?

— (Улыбается) Нет. Меня попросили сняться, запечатлели на камеру повседневную жизнь, тренировки, ничего особенного. Я не чувствовал, что я звезда.

— А после перехода в «Зенит»?

— Тоже нет. Просто приятно, что поступило такое предложение. Сложно было от него отказаться, такое поступает не каждому. Это большой шаг для меня, я бы не простил себе, если бы отказался.

— Вас не сбивали с толку примеры Бухарова, Рязанцева, Домингеса, Ансальди, которые переходили из «Рубина» в «Зенит» и не заиграли тут?

— Нет, не сбивали. Для меня пример — Далер Кузяев. У него все получается в «Зените», и, думаю, у меня тоже все получится.

— У вас есть цель на ближайшие полгода?

— Моя цель — попасть в сборную России, и я хочу это сделать через «Зенит». В том числе попасть на чемпионат мира.

— Когда со Станиславом Черчесовым в последний раз разговаривали?

— Осенью, по окончании сбора он вызвал меня к себе в кабинет. Тогда он мне сказал, что нужно повзрослеть, прибавить в уверенности, чтобы я возмужал.

— Слышали, что якобы попали в список потенциальных участников ЧМ-2018, составленный Станиславом Черчесовым?

— Да, мне кто-то говорил об этом. Это приятно, но не важно. Будет иметь значение только окончательный список тех, кто попадет в заявку сборной.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти
«Атлетико» победил «Леганес» благодаря четырем голам Гризманна
Веселый Знарок и порхающая Загитова. Путин наградил олимпийцев
Отменили матч «Крылья» - «Спартак». А дальше-то что?
Стали известны финалисты Кубка Италии по футболу
Тренером сборной Италии станет Конте, Манчини или Ди Бьяджо
Ковальчук: Выполнили одну из основных задач — вернуть флаг РФ
Спорт-Экспресс
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь