Эльмир Набиуллин: Моими финансами до сих пор распоряжаются родители

Источник: Спорт-Экспресс

БЕРДЫЕВ МЕНЯ ПОНЯЛ

— Вы как-то сказали: «Хотел бы стать для «Рубина» тем же, кем стал Тотти для «Ромы» или Джеррард для «Ливерпуля». Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

— Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен «Рубину» за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в «Зенит».

— Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

— Перед уходом в «Зенит» пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной.

— Вами интересовался и «Спартак». Почему выбрали именно «Зенит»?

— Настоящий интерес был только со стороны «Зенита», поэтому мы решились на этот шаг. «Зенит» интересовался мной в течение многих лет, это по-настоящему большой клуб, и я хотел попробовать свои силы здесь.

— Если бы от «Спартака» и «Зенита» в один момент пришли идентичные предложения, как бы поступили?

— Я бы все равно выбрал «Зенит».

— Почему?

— Думаю, он больше подходит для меня.

— Почему трансфер затянулся до конца окна? Ведь из-за этого вы не попали в заявку на Лигу Европы.

— Переговоры вели мои представители, поэтому этот вопрос скорее к ним. Я только могу сказать, что узнал о предложении лишь за пару дней до перехода, в феврале, когда находился на сборе с «Рубином». Все произошло очень быстро.

МНОГИХ В «ЗЕНИТЕ» ЗНАЛ РАНЬШЕ

— Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством «Зенита»?

— Руководство «Зенита» говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

— С кем из старожилов «Зенита» больше всего общались за последнюю неделю?

— Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать.

— И где?

— Ребята советуют Петроградку, Крестовский остров.

— В «Рубине» Рыжиков и Гекдениз делали вам замечания, потому что вы к ним обращались на «вы». В «Зените» хоть со всеми на «ты»?

— Да, было такое в первое время в «Рубине». Это опытные, взрослые игроки, поэтому поначалу к ним обращался только на «вы». В «Зените» ситуация свободнее — со всеми на «ты».

— Даже с Жирковым и Ивановичем?

— Даже с ними. Они подсказывают, помогают.

— Вы уже играли на стадионе «Санкт-Петербург» в июле прошлого года. Как вам арена?

— Впечатлен тем, сколько болельщиков приходят на стадион и поддерживают команду. На трибунах очень много народу, почти в каждом матче полный стадион, это очень здорово. У «Зенита» очень хорошая поддержка.

— Особенно в сравнении с Казанью.

— У «Рубина» тоже была высокая посещаемость, когда «Казань Арена» только открылась. Правда, в последнее время зрителей мало, и это очень обидно.

БРАТ ГОРДИЛСЯ БЫ МНОЙ

— На сайте «Зенита» в новости о вас на первой же строчке написано: «В футбол новичка “Зенита” привел старший брат Адель». Расскажите немного о нем.

— В детстве я часто играл в футбол во дворе, у дома была коробка, мы там и на снегу мяч гоняли. Брат тоже брал меня с собой, даже привел в спортивный клуб «Ракета», где сам занимался дзюдо. Но мне в футбольной секции не понравилось, поэтому ушел оттуда. Хотя в школе продолжал играть, и однажды на соревновании между классами меня заметил тренер Ренат Рашидович Ибрагимов, пригласил к себе в ДЮСШОР-14. Потом он спросил разрешения у родителей, и они согласились отдать меня в футбол. Хотя в детстве я часто болел, постоянно простуженный ходил, поэтому родители боялись отпускать. Но хорошо, что отдали — все прошло.

— Как получилось, что брат погиб? Что произошло?

— На улице произошел обычный конфликт с неким мужчиной, и в один момент он, резко повернувшись, ударил Аделя ножом прямо в сердце. Если бы брат увидел нож, то заранее отскочил бы, но он даже не предполагал, что все так обернется.

— Убийцу нашли?

— Да, сейчас он сидит.

— Если бы брат был сейчас жив, выступал бы за сборную России?

— С дзюдо у него все получилось бы. Думаю, он очень рад за меня.

ЛУЧШИЕ ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ: МАРСЕЛУ, МИЛНЕР И ЖИРКОВ

— Ринат Билялетдинов сравнивал вас с Бэйлом. Согласны с таким сравнением?

— Я начинал играть на позиции флангового нападающего, но в какой-то момент меня перевели в оборону. Бэйл тоже раньше был защитником и любил подключаться к атакам. Думаю, да, мы в чем-то схожи.

— Бэйла по ходу карьеры перевели как раз из обороны в нападение. Может, и вас стоит переместить?

— Если тренер поставит в атаку, я буду не против. Но тренеру виднее, где меня лучше использовать.

— Назовите трех лучших футболистов мира на своей позиции.

— Первый — это Марселу из «Реала». Затем Милнер из «Ливерпуля» — мне нравится, что он играет и в полузащите, и на фланге обороны. Третьим пусть будет Жирков. Помню его игру на Евро-2008 на позиции левого защитника.

— Вы рассказали, как вы оказались в футбольной секции. А в «Рубине»?

— Меня несколько лет в «Рубин» звал тренер 1995 года рождения Геннадий Орлов.

— Хорошее имя.

— Да, тезка комментатора «Зенита». Несколько лет он звал меня, но мы с родителями считали, что пока не готовы к переходу в «Рубин». И однажды он сказал, что больше бегать за мной не будет. В тот миг у нас что-то щелкнуло, и мы решили — пора.

КУПИЛ РОДИТЕЛЯМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ И ВНЕДОРОЖНИК

— Вы во всем советуетесь с родителями?

— Да. Их мнение очень важно для меня.

— Халк на первую зарплату купил родителям дом. А вы?

— Я купил большой торт и все деньги отдал родителям. Я и сейчас так делаю. Если они в чем-то нуждаются, но не могут себя позволить, я всегда помогу.

— Самый ценный подарок родителям?

— Я построил им загородный дом, а отцу купил внедорожник.

— Вашими финансами до сих пор распоряжаются родители?

— Я бы сказал так, да. Но если мне нужна будет какая-нибудь сумма, то я без проблем могу ее получить.

— Вернемся к «Рубину». При Бердыеве пять лет назад шансов пробиться в основу не было?

— Было сложно. В основе не играла молодежь, хотя к товарищеским играм тренер меня привлекал.

— Когда пришел Билялетдинов, предполагали, что сейчас-то попадете в стартовый состав?

— Я знал о том, что он любит работать с молодежью. Были мысли о том, что должен получить шанс. Так и получилось.

— Перед дебютом в матче с «Анжи» вы говорили, что десять раз вспотели. Перед дебютом за «Зенит» будете так же волноваться?

— (Смеется) Переживать буду меньше, конечно, ведь я уже поиграл в чемпионате России, но волнение будет точно.

— Назовите три наиболее запомнившихся матча за «Рубин».

— Матч с «Ливерпулем» в гостях, когда мы сыграли 1:1. Игра с ЦСКА летом 2014-го, когда мы выиграли 2:1, а Карадениз забил на последних минутах. И матч с «Зенитом» весной 2015-го, когда я забил первый гол в чемпионате.

ГОД НАЗАД МНОЙ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ «СЕНТ-ЭТЬЕН»

— В декабре 2015 года западные и наши СМИ сообщали об интересе «Саутгемптона» к вам. Что вы знаете об этом?

— Видел новости в прессе, но о конкретике не слышал, до меня эта информация не доходила. Знаю, что год назад мной интересовался «Сент-Этьен», об этом говорил мой агент Томас Цорн.

— Если бы поступило предложение, перешли бы?

— Я бы подумал. Европа — это тоже большой шаг. У меня есть цель играть в Европе.

— Вице-премьер РФ Виталий Мутко пару лет назад приводил вас в пример, когда говорил о плодах лимита. Вы сами считаете, что лимит на легионеров помог вам прогрессировать?

— Помощь действительно есть. Лимит помогает русским игрокам получать игровую практику.

— А как вы относитесь к идее ввести потолок зарплат для молодых футболистов?

— Для молодых игроков это будет полезно. Хотя все зависит от характера. Кто-то может забыть о футболе, если ему положат большую зарплату, а кто-то воспринимает это нормально и продолжает работать.

ПРИМЕР — КУЗЯЕВ

— Полтора год назад вы снялись в документальном фильме. Почувствовали себя звездой?

— (Улыбается) Нет. Меня попросили сняться, запечатлели на камеру повседневную жизнь, тренировки, ничего особенного. Я не чувствовал, что я звезда.

— А после перехода в «Зенит»?

— Тоже нет. Просто приятно, что поступило такое предложение. Сложно было от него отказаться, такое поступает не каждому. Это большой шаг для меня, я бы не простил себе, если бы отказался.

— Вас не сбивали с толку примеры Бухарова, Рязанцева, Домингеса, Ансальди, которые переходили из «Рубина» в «Зенит» и не заиграли тут?

— Нет, не сбивали. Для меня пример — Далер Кузяев. У него все получается в «Зените», и, думаю, у меня тоже все получится.

— У вас есть цель на ближайшие полгода?

— Моя цель — попасть в сборную России, и я хочу это сделать через «Зенит». В том числе попасть на чемпионат мира.

— Когда со Станиславом Черчесовым в последний раз разговаривали?

— Осенью, по окончании сбора он вызвал меня к себе в кабинет. Тогда он мне сказал, что нужно повзрослеть, прибавить в уверенности, чтобы я возмужал.

— Слышали, что якобы попали в список потенциальных участников ЧМ-2018, составленный Станиславом Черчесовым?