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28 февраля, источник: Спорт-Экспресс

В ближайшее время Гаджиева в «Амкаре» сменит Евсеев

Серьезные кадровые перемены ожидаются в пермском «Амкаре» — Гаджи Гаджиева на посту главного тренера команды сменит Вадим Евсеев.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СЭ», после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского «Авангарда» генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.

Велика вероятность следующего сценария: после разговора с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании. В ближайшее время, по всей видимости, по рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды. (Сергей ЕГОРОВ).

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