В ближайшее время Гаджиева в «Амкаре» сменит Евсеев

Как стало известно «СЭ», после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского «Авангарда» генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял.
Велика вероятность следующего сценария: после разговора с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым будет принято решение о расставании. В ближайшее время, по всей видимости, по рекомендации Гаджиева главным тренером пермяков будет назначен Вадим Евсеев, работавший в штабе пермской команды. (Сергей ЕГОРОВ).