Шамиль Газизов: Из-за технической ошибки не подписали форварда «Манчестер Сити»

— Что удалось этой зимой в плане трансферов, а что не получилось?

— Считаю, мы подписали неплохого, перспективного полузащитника Сейдахмета. А также защитника Неделчару. Мне кажется, это вообще будущая звезда румынского футбола. Также мы вели нападающего, но по ряду причин нам не удалось его подписать. Поэтому предпримем теперь попытки летом.

— Одним из вариантов был Дзюба. Почему не удалось с ним договориться?

— Неформальные разговоры с ним велись. Естественно, Дзюба усилил бы атакующий потенциал нашей команды. Это однозначно. Но по ряду причин Артем у нас не оказался. Не имеет смысла дальше об этом говорить.

— Сейдахмет уже сейчас готов выступать за основу?

— Ему недавно исполнилось 18 лет. Молодой парень, которому надо еще прибавлять. А будет ли играть в основе? Наверное, этот вопрос скорее к тренерскому штабу, к Сергею Багдановичу (Семаку. — Прим. «СЭ»). Вы все увидите. Еще осталось 10 игр. Все возможно. Не исключено, что Сейдахмет выйдет не в стартовом составе, а на замену. Время покажет.

— А по своему потенциалу казахстанский Месси, как называют этого футболиста, может повторить путь Александра Зинченко и уехать в Англию?

— Я не хотел бы заострять внимания на том, что его называют казахстанский Месси. Ясно одно. Мальчик очень талантливый. Но таких ребят было очень-очень много. И вот переход из юношеского футбола во взрослый дается далеко не всем… Здесь и заключается серьезная проблема. Клуб «Уфа» уже давно свою политику озвучил. Мы стараемся брать маленькие активы и развивать их в большие. Получится у Сейдахмета дальше прогрессировать — значит, мы все вместе сработали хорошо. Если расти не будет — значит, на каком-то этапе допущена ошибка. Вот и все.

ИГРОК «МАНЧЕСТЕР СИТИ» БЫЛ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПЕРЕХОДЕ В «УФУ»

— Кто еще мог оказаться в «Уфе» этой зимой?

— Мы вели переговоры с «Манчестер Сити» по одному футболисту, но я не стану называть фамилию.

— Ничего себе! Почему не договорились?

— Мы не до конца проработали некоторые моменты. Это скорее наша ошибка. Здесь мы не очень хорошо сработали. Технические моменты. Мы еще молодой клуб, порой допускаем проколы. Но будем на этом учиться.

— На какой позиции играет футболист?

— Нападающий.

— Из основной команды?

— Отвечу так: этот футболист находится в системе «Манчестер Сити».

— Летом вернетесь к его кандидатуре?

— Все может произойти. Есть различные варианты развития событий. Обмен или что-то еще. Ничего исключать нельзя.

— А сейчас речь шла только об аренде?

— Мы хотели еще и иметь право выкупа. Кстати, футболист был в этом тоже заинтересован. В целом, не хочется дальше развивать эту тему, так как мы получили отказ. Такое бывает.

Иван ОБЛЯКОВ (слева) и главный тренер «Уфы» Сергей СЕМАК | Источник: Спорт-Экспресс

ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЛЯКОВУ НЕ БЫЛО

— Почему отдали в аренду в «Олимпиец» Безденежных? Можно ли говорить о синдроме второго сезона?

— Нет. Просто так сложилось. Игорь — воспитанник нашей системы. Естественно, нам хочется, чтобы он прогрессировал. Меня радует вот какая вещь: Безденежных понял ситуацию и сам изъявил желание уйти в аренду — к тому тренеру, которого он хорошо знает — Николаю Писареву. Так что «Олимпиец» появился не просто так. В качествах этого футболиста мы не сомневаемся. Всегда ждем его в «Уфе». Надеемся, он вернется к нам игроком стартового состава.

— Насколько сложно было зимой удержать лидеров команды?

— Не скажу, что возникли сложности. Да, были предложения по двум игрокам. Но они не устроили нашу сторону, клуб. Поэтому мы футболистов и не отпустили.

— Предложение «Зенита» по Облякову не устроило «Уфу»?

— Официально никаких предложений по трансферу Ивана Облякова клуб не получал.

— Вас огорчает тот факт, что очень мало футболистов из РФПЛ уехало в январе в Европу? Говорит ли это об уровне нашего чемпионата?

— Три наших клуба прошли в четвертьфинал Лиги Европы, а в ответных встречах все четыре команды одержали победы. Это уже о чем-то говорит. Значит, в игровом плане мы смотримся неплохо. Так?

— Пожалуй.

— Никто не уехал? Мне кажется, двери тихонечко приоткрываются и скоро откроются. У меня вот такое ощущение. После чемпионата мира начнется отток футболистов из нашего чемпионата в Европу. Я разговариваю со своими коллегами, все готовы к такому развитию событий. При этом и к нам будут приезжать квалифицированные исполнители из Европы.

— Правда, что Дмитрий Кириченко, на сборе в Испании посещающий тренировки «Уфы», может войти в тренерский штаб команды?

— Дмитрий живет недалеко от нас в Испании, рядом. Приходит к друзьям. Общается. Мы играем в теннисбол. Считаю Кириченко очень сильным специалистом, хорошим человеком. Может ли войти в наш тренерский штаб? Я бы не хотел конкретизировать.

— В завершении разговора давайте об Олимпиаде. Сорвали голос, болея за земляка Семена Елистратова, который принес России первую медаль?