Погребняк подал иск против «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» расторгло контракт с Погребняком в одностороннем порядке. Футболист считает, что клуб не имел на это права, и требует выплаты компенсации. Об этом «Чемпионату.com» рассказал представитель игрока, спортивный юрист Михаил Прокопец.

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«Сегодня мы подали заявление в Палату по разрешению споров РФС от Погребняка против “Динамо” с требованием о выплате задолженности по заработной плате и компенсации за расторжение трудового договора без уважительных причин. Теперь мы ждём реакции от РФС. Мы попросили рассмотреть это дело пятёркой арбитров, так как обычно сложные и резонансные дела рассматриваются пятёркой, а не тройкой арбитров», — рассказал Прокопец.

Погребняк намерен добиться выплаты компенсации за незаконное расторжение контракта. Футболист считает, что у клуба не было оснований для разрыва соглашения.

Мы не требуем вернуть Павла в «Динамо». В отличие от трудового законодательства, где одним из последствий признания увольнения незаконным является восстановление его на работе. В футболе это невозможно сделать по понятным причинам. Поэтому мы просим выплатить компенсацию за расторжение договора.

Причины увольнения Погребняка, которые в своём интервью называл Муравьёв, не кажутся нам уважительными.

Мы достаточно аргументированно прокомментировали это в нашем исковом заявлении. До завершения слушаний не хотел бы вдаваться в подробности, — заключил Прокопец.

«Динамо» расторгло контракт с Погребняком в январе этого года. Причиной стали «системные нарушения» со стороны футболиста. В том числе Погребняк был обвинен в прогуле одного из матчей (в этот день футболист оказался в Турине на игре «Ювентуса»), а кроме того, нападающий Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо»: он был одет в форму adidas, а у «Динамо» контракт с Nike. «Динамо» также сочло, что инцидент, когда Погребняк был лишен прав за езду за рулем в нетрезвом виде, нанес репутационный вред клубу.

После этого Погребняк заявил, что намерен оспорить разрыв контракта и уверен, что клуб выплатит ему «довольно-таки большую сумму».