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13:02 (мск), источник: Р-Спорт

Кришито: Не буду продлевать контракт с «Зенитом» и вернусь в Италию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито заявил, что не будет продлевать контракт с российским футбольным клубом и вернется предстоящим летом в Италию.

Источник: РИА "Новости"

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2018 года.

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«Мой контракт истекает в июне, “Зенит” предложил мне продлить его, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России и возвращаюсь в Италию с моей семьей. Я хотел уйти еще в прошлом году, но остался только из-за Роберто Манчини (главный тренер “Зенита”). Я хочу вернуться, чтобы попасть в сборную Италии, это всегда было моей целью», — цитирует Кришито Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Манчини является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

«Если Манчини будет тренером сборной Италии, мои шансы попасть в команду будут выше. Я выбирал между 3−4 клубам в серии А, но выбор почти уже сделан», — отметил Кришито.

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