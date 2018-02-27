Кришито: Не буду продлевать контракт с «Зенитом» и вернусь в Италию

«Мой контракт истекает в июне, “Зенит” предложил мне продлить его, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России и возвращаюсь в Италию с моей семьей. Я хотел уйти еще в прошлом году, но остался только из-за Роберто Манчини (главный тренер “Зенита”). Я хочу вернуться, чтобы попасть в сборную Италии, это всегда было моей целью», — цитирует Кришито Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.