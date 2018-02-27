РФС планирует внести поправки в регламент, касающиеся условий проведения матчей

Во вторник и среду при морозной погоде пройдут четыре матча Кубка страны: «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль), «Амкар» (Пермь) — «Аванград» (Курск), «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) и «Тосно» — «Луч- Энергия» (Владивосток). Последняя пройдет на малой арене стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Ранее участники встреч неоднократно жаловались на условия, в которых предстоит играть командам.

«Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду, часть из них попадает на раннюю весну. Это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет, однако мы руководствуемся рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций: при температуре ниже минус 15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов», — заявил Алаев.