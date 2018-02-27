РФС планирует внести поправки в регламент, касающиеся условий проведения матчей

Во вторник и среду при морозной погоде пройдут четыре матча Кубка страны: «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль), «Амкар» (Пермь) — «Аванград» (Курск), «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) и «Тосно» — «Луч- Энергия» (Владивосток). Последняя пройдет на малой арене стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Ранее участники встреч неоднократно жаловались на условия, в которых предстоит играть командам.
«Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду, часть из них попадает на раннюю весну. Это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет, однако мы руководствуемся рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций: при температуре ниже минус 15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов», — заявил Алаев.
«При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду, поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием: если клубы попросят перенести игры, мы пойдем им на встречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведем их в соответствие с европейскими практиками, чтобы не оставалась “серых зон” и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только Российской футбольной премьер-лиги и Кубка России, но и матчей юношеских, детских, любительских команд», — говорится в сообщении далее.