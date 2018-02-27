Массимо Каррера: Мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба

Источник: РИА "Новости"

— Насколько велики, на ваш взгляд, шансы наставника «Зенита» Роберто Манчини покинуть наш чемпионат, который не так уж плох, и стать главным тренером сборной Италии?

— Это надо в первую очередь спрашивать у самого Манчини, а не у меня (смеется). Да, об этом немало пишут и говорят, но ведь у Роберто действующий контракт с «Зенитом», значит, не все так просто, как иногда представляют в Италии. К ближайшим мартовским матчам сборную будет готовить Ди Бьяджо, окончательное же решение по новому главному тренеру объявят в конце весны или начале лета. Во всяком случае так утверждают. Четыре фамилии практически изначально назывались всеми: Анчелотти, Конте, Манчини, Раньери. Я привел их исключительно в алфавитном порядке. Но у трех тренеров из четырех по состоянию на сегодняшний день есть действующие контракты с клубами, а Анчелотти нигде безапелляционно и публично не заявлял, что он готов возглавить сборную. Так что сейчас вряд ли кто точно знает имя нового тренера национальной команды. А если кто-то и знает, то молчит (смеется).

— Вы дипломатично ушли от четкого ответа на вопрос, хотя в самой Италии именно Манчини называют основным фаворитом… Ну, а если брать уже лично вас, то где нынешний наставник «Спартака» видит себя в следующем сезоне? Не поступало ли вам предложений от других клубов?

— Мои ближайшие планы связаны только со «Спартаком». Но работа тренера оценивается конечным результатом, поэтому мои планы могут и не совпасть с планами руководства клуба (улыбается). Хочется достойно завершить этот сложный сезон, выиграть Кубок России и вновь попасть в Лигу чемпионов. Идеально было бы добиться этого через победу в чемпионате, но понятно, что сделать это в нынешней турнирной ситуации очень сложно. Впрочем, мне нравятся трудности, поэтому я с нетерпением жду возобновления первенства!..

Что касается предложений, то два или три раза могли теоретически возникнуть поводы для обсуждения вариантов, но на практике они так и не возникли.