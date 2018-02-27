РФПЛ перенесла матчи «Локомотива» и «Зенита» в 22-м туре чемпионата

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ростов» — «Зенит» перенесена с 19:00 мск на 14:00 11 марта, игра между «Уралом» и «Локомотивом» — с 11 на 12 марта, начало в 17:00.

Встречи перенесены по просьбе «Зенита» и «Локомотива», в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата, по которому клубы, участвующие в еврокубках, имеют право перенести ближайшую встречу в чемпионате в пределах ранее указанных в календаре дат тура.