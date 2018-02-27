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12:18 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ перенесла матчи «Локомотива» и «Зенита» в 22-м туре чемпионата

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) перенесла сроки начала матчей 22-го тура чемпионата страны «Ростов» — «Зенит» и «Урал» — «Локомотив». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ростов» — «Зенит» перенесена с 19:00 мск на 14:00 11 марта, игра между «Уралом» и «Локомотивом» — с 11 на 12 марта, начало в 17:00.

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Встречи перенесены по просьбе «Зенита» и «Локомотива», в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата, по которому клубы, участвующие в еврокубках, имеют право перенести ближайшую встречу в чемпионате в пределах ранее указанных в календаре дат тура.

«Локомотив» и «Зенит» в четверг проведут на выезде первые матчи 1/8 финала Лиги Европы — с мадридским «Атлетико» и немецким «Лейпцигом» соответственно.

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