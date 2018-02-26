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26 февраля, источник: ТАСС

ФК «Амкар» планирует летом сменить газон на домашнем стадионе «Звезда»

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Пермский футбольный клуб «Амкар» осознает проблемы, существующие с нынешнем искусственным газоном на домашнем стадионе «Звезда», и планирует сменить покрытие летом. Об этом ТАСС сказал генеральный директор пермяков Денис Маслов.

«Мы планируем в будущем менять газон, постараемся сделать это летом. Это, в первую очередь, зависит от финансов, но президент клуба находится в тесном контакте с руководителями РФС [Российский футбольный союз] и РФПЛ [Российская футбольная премьер-лига]».

Он отметил, что погодные условия не позволяют клубу рассчитывать на натуральный газон, так что покрытие снова будет искусственным. «Если бы у нас был крытый стадион, как в Санкт-Петербурге, или с навесом на все трибуны, то да (можно было бы постелить натуральный — прим. ТАСС). “Урал” прикладывает титанические усилия, чтобы у них было поле, но и этих усилий хватает не всегда, ведь есть погода, с ней ничего не поделаешь. Нужно подстраиваться под те условия, что есть, зачем бороться с тем, что ты поменять не сможешь», — объяснил он.

Гендиректор пермяков подчеркнул, что поле стадиона используется не только основной командой «Амкара», но и молодежной, а также женским футбольным клубом «Звезда». «Поэтому оно выглядит потрепанным. А когда мы положим сюда новое покрытие и перенесем старое на соседнее поле, то дубль и девочки будут тренироваться там», — добавил он.

Во вторник «Амкар» в рамках четвертьфинала Кубка страны примет на своем поле курский «Авангард». Ранее газон на стадионе «Звезда» неоднократно подвергался критике как со стороны участников матча, так и со стороны телеканала «Матч ТВ». Вещатель отмечал, что картинка со стадиона получается необычно темной из-за крошки, которой засыпают искусственное покрытие.

«Как можно с этим что-то сделать, не красить же ее, — отреагировал Маслов. — Мы спросили об этом у инспекции РФС, они нам сказали, что есть стандарты, по поводу того, сколько тонн крошки должно быть и как она должна быть распределена. Это проблема, что крошка черного цвета, но что теперь сделаешь».

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