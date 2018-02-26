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26 февраля, источник: Советский спорт

«Урал» сообщил о переносе матча с «Локомотивом» с 11 на 12 марта

Ранее с просьбой сдвинуть игру на день вперед в РФПЛ обратился столичный клуб.

«Урал» в своем официальном твиттере сообщил, что его домашний матч 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» перенесен с 11 на 12 марта.

«Выбора нет, матч перенесен на 12 марта, 19:00. Железнодорожникам удачи в еврокубках», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Екатеринбурга.

Ранее «Локомотив» обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на 12 марта в связи с участием команды в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, 8 марта железнодорожники сыграют в Мадриде с «Атлетико», а 15 марта проведут ответный матч в Москве.

Согласно регламенту РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.

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