Самый странный трансфер русской зимы: зачем Оланаре «Амкару»?

Источник: РИА "Новости"

Попробуйте вспомнить, когда легионер приезжал в основной состав российского топ-клуба, ничего не показывал и уезжал играть на искусственное поле для пустых трибун. Нет, такого не бывает: Эберт, Витиньо, Эрнани, Хенти — когда-то они тоже не потянули, но их отправляли либо туда, откуда и привезли, либо куда-нибудь в комфорт. Можно привести примеры Джорджевича (из «Зенита» в «Арсенал») или Страндберга (из ЦСКА в «Урал»), но это другая история. Они были просто игроками на перспективу, а всех перечисленных во главе с Оланаре брали именно в основной состав — нигериец даже дебютировал за ЦСКА в футболке Думбия.

Причём 23-летний Оланаре строил карьеру по правильной тактике: в 18 приехал в Норвегию, заинтересовал «Порту» и «Удинезе», а больше всего о нём мечтал «Краснодар». Стратегический консультант Алексей Зинин подробно рассказывал, как клуб следил за нигерийцем. Если коротко, то школы и мозгов селекционеры не обнаружили, зато заметили много нестандартных особенностей и потенциально увидели в нём суперзвезду. С «Краснодаром» в итоге не сложилось, зато в ЦСКА Оланаре ехал как человек, собравший всё лучшее от Жо, Олича, Думбия, Нецида и Мусы.

За пару лет в Москве Оланаре провёл 28 матчей и забил 4 гола. Все — на отскоках и во время хаоса в чужой штрафной. Я пару раз внимательно следил за Оланаре из-за ворот: гигантский форвард постоянно терял мячи, а в верховую борьбу включался так вяло, словно он ростом с Инсинье и не видит в ней смысла. Это не только мои ощущения, вот цифры из паблика «Блокнот» от Никиты Васюхина. Оланаре в ЦСКА выиграл всего 28% верховых единоборств, хотя при его габаритах этот показатель должен быть около 47%. Например, у Зе Луиша 60% выигранных единоборств. Внизу Оланаре играет ещё хуже — за 90 минут в среднем 4,3 невынужденных потерь мяча и примерно столько же потерь, когда мяч отнимал мяч соперник. Это позорный показатель: не больше 5% игроков его позиции позволяют себе такое.

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Знакомые с Оланаре люди считают, что ему было психологически тяжело в ЦСКА: там исторически (Вагнер Лав, Думбия, Муса) вся команда работает на нападающих, которые освобождены от черновой работы и приносят результат. Нигерийцу оказалось непросто в условиях, когда всё зависит от его творчества, поэтому он и не раскрылся в Москве. Тем не менее в ЦСКА верят, что Оланаре себя ещё проявит, поэтому решили для начала отдать его в аренду. Проблема была только в том, что форвард с такой статистикой и зарплатой мало кому нужен. В Норвегию его уже не сдать, а в Китае от него избавлялись с большой радостью.

На помощь пришёл Гаджи Гаджиев — его чем-то зацепил Оланаре. Переговоры с ЦСКА затянулись только потому, что «армейцы» до последнего пытались получить какую-то финансовую выгоду от этого перехода, но не вышло — аренда бесплатная, а зарплата целиком осталась на ЦСКА. Почему игрок привлёк именно «Амкар»? Гаджиеву нужен качественный центрфорвард, который сможет отрабатывать назад и цепляться за мячи. Найти такого почему-то никак не могут. В Перми в своё время очень поверили в нигерийца с американским паспортом Брайта Дайка, но он оказался чуть ли не главным трансферным провалом в истории «Амкара». Гаджиев уверен, что с Оланаре будет иначе, и пока им очень доволен. Например, два первых гола нигириец забил из пределов штрафной, оказавшись в нужном месте и в нужное время — этого и ждёт от него тренер.

Даже если поверить, что в «Амкаре» Оланаре раскрепостится и заиграет как в Норвегии или в Китае, есть другая проблема. Форвард уже рвал кресты и вообще склонен к травмам, а в 11 оставшихся матчах сезона он 7 раз сыграет на искусственном поле (5 раз в Перми в чемпионате, на Кубок с «Авангардом» и в гостях со «СКА-Хабаровском»). В любом случае Гаджи Гаджиев ничего не теряет — за Оланаре клуб ничего не платит, а у тренера есть шанс воскресить футболиста и подготовить для нашего чемпионата ещё одного крепкого игрока — с Александром Селиховым и Георгием Джикией однажды получилось неплохо.