Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На закрытии Олимпиады объявили про большую ошибку - СМИ
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Звезда «Квартета И» перестал общаться с 18-летней дочкой
Умер актер Анатолий Решетников
У младшей дочки Валерия Сюткина роман с иностранцем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Бетис
Футбол. Зарубежный
25.02
Рома0
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.02
Севилья2
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ3
Марсель0
Все события
Как украинские СМИ освещали победы россиян на Олимпиаде
Бросивший сборную биатлонист хотел ударить Фуркада
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов
CAS: У Крушельницкого в 10 раз больше мельдония, чем у Шараповой
Лариса Гузеева в платке и полушубке замерзла на берегу Байкала
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Самый странный трансфер русской зимы: зачем Оланаре «Амкару»?

Глеб Чернявский — о форварде, который должен был заменить Мусу, но уехал в Пермь.

Источник: РИА "Новости"

Попробуйте вспомнить, когда легионер приезжал в основной состав российского топ-клуба, ничего не показывал и уезжал играть на искусственное поле для пустых трибун. Нет, такого не бывает: Эберт, Витиньо, Эрнани, Хенти — когда-то они тоже не потянули, но их отправляли либо туда, откуда и привезли, либо куда-нибудь в комфорт. Можно привести примеры Джорджевича (из «Зенита» в «Арсенал») или Страндберга (из ЦСКА в «Урал»), но это другая история. Они были просто игроками на перспективу, а всех перечисленных во главе с Оланаре брали именно в основной состав — нигериец даже дебютировал за ЦСКА в футболке Думбия.

Причём 23-летний Оланаре строил карьеру по правильной тактике: в 18 приехал в Норвегию, заинтересовал «Порту» и «Удинезе», а больше всего о нём мечтал «Краснодар». Стратегический консультант Алексей Зинин подробно рассказывал, как клуб следил за нигерийцем. Если коротко, то школы и мозгов селекционеры не обнаружили, зато заметили много нестандартных особенностей и потенциально увидели в нём суперзвезду. С «Краснодаром» в итоге не сложилось, зато в ЦСКА Оланаре ехал как человек, собравший всё лучшее от Жо, Олича, Думбия, Нецида и Мусы.

За пару лет в Москве Оланаре провёл 28 матчей и забил 4 гола. Все — на отскоках и во время хаоса в чужой штрафной. Я пару раз внимательно следил за Оланаре из-за ворот: гигантский форвард постоянно терял мячи, а в верховую борьбу включался так вяло, словно он ростом с Инсинье и не видит в ней смысла. Это не только мои ощущения, вот цифры из паблика «Блокнот» от Никиты Васюхина. Оланаре в ЦСКА выиграл всего 28% верховых единоборств, хотя при его габаритах этот показатель должен быть около 47%. Например, у Зе Луиша 60% выигранных единоборств. Внизу Оланаре играет ещё хуже — за 90 минут в среднем 4,3 невынужденных потерь мяча и примерно столько же потерь, когда мяч отнимал мяч соперник. Это позорный показатель: не больше 5% игроков его позиции позволяют себе такое.

Читайте также
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось зимнее трансферное окно

Знакомые с Оланаре люди считают, что ему было психологически тяжело в ЦСКА: там исторически (Вагнер Лав, Думбия, Муса) вся команда работает на нападающих, которые освобождены от черновой работы и приносят результат. Нигерийцу оказалось непросто в условиях, когда всё зависит от его творчества, поэтому он и не раскрылся в Москве. Тем не менее в ЦСКА верят, что Оланаре себя ещё проявит, поэтому решили для начала отдать его в аренду. Проблема была только в том, что форвард с такой статистикой и зарплатой мало кому нужен. В Норвегию его уже не сдать, а в Китае от него избавлялись с большой радостью.

На помощь пришёл Гаджи Гаджиев — его чем-то зацепил Оланаре. Переговоры с ЦСКА затянулись только потому, что «армейцы» до последнего пытались получить какую-то финансовую выгоду от этого перехода, но не вышло — аренда бесплатная, а зарплата целиком осталась на ЦСКА. Почему игрок привлёк именно «Амкар»? Гаджиеву нужен качественный центрфорвард, который сможет отрабатывать назад и цепляться за мячи. Найти такого почему-то никак не могут. В Перми в своё время очень поверили в нигерийца с американским паспортом Брайта Дайка, но он оказался чуть ли не главным трансферным провалом в истории «Амкара». Гаджиев уверен, что с Оланаре будет иначе, и пока им очень доволен. Например, два первых гола нигириец забил из пределов штрафной, оказавшись в нужном месте и в нужное время — этого и ждёт от него тренер.

Даже если поверить, что в «Амкаре» Оланаре раскрепостится и заиграет как в Норвегии или в Китае, есть другая проблема. Форвард уже рвал кресты и вообще склонен к травмам, а в 11 оставшихся матчах сезона он 7 раз сыграет на искусственном поле (5 раз в Перми в чемпионате, на Кубок с «Авангардом» и в гостях со «СКА-Хабаровском»). В любом случае Гаджи Гаджиев ничего не теряет — за Оланаре клуб ничего не платит, а у тренера есть шанс воскресить футболиста и подготовить для нашего чемпионата ещё одного крепкого игрока — с Александром Селиховым и Георгием Джикией однажды получилось неплохо.

Сам Оланаре планирует не только заиграть в РФПЛ, но и попасть на чемпионат мира.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов
CAS: У Крушельницкого в 10 раз больше мельдония, чем у Шараповой
СМИ: Сборная США не оправдала надежд на Олимпиаде
Замена Олимпиаде. Жертвы МОК вышли на соревнования в России
Куда лететь «Спартаку»? Кубок – под угрозой срыва
Марит Бьорген: Я понимаю, что мои достижения невероятны
Ковальчук собрался в НХЛ. Кто за ним?
Спорт-Экспресс
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Материнство сокращает жизнь Рождение и воспитание детей ускоряет старение организма матери даже в большей степени, нежели курение или ожирение.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь