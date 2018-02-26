Самый странный трансфер русской зимы: зачем Оланаре «Амкару»?
Глеб Чернявский — о форварде, который должен был заменить Мусу, но уехал в Пермь.
Глеб Чернявский — о форварде, который должен был заменить Мусу, но уехал в Пермь.
Попробуйте вспомнить, когда легионер приезжал в основной состав российского
Причём 23-летний Оланаре строил карьеру по правильной тактике: в 18 приехал в Норвегию, заинтересовал «Порту» и «Удинезе», а больше всего о нём мечтал «Краснодар». Стратегический консультант Алексей Зинин подробно рассказывал, как клуб следил за нигерийцем. Если коротко, то школы и мозгов селекционеры не обнаружили, зато заметили много нестандартных особенностей и потенциально увидели в нём суперзвезду. С «Краснодаром» в итоге не сложилось, зато в ЦСКА Оланаре ехал как человек, собравший всё лучшее от Жо, Олича, Думбия, Нецида и Мусы.
За пару лет в Москве Оланаре провёл 28 матчей и забил 4 гола. Все — на отскоках и во время хаоса в чужой штрафной. Я пару раз внимательно следил за Оланаре
Знакомые с Оланаре люди считают, что ему было психологически тяжело в ЦСКА: там исторически (Вагнер Лав, Думбия, Муса) вся команда работает на нападающих, которые освобождены от черновой работы и приносят результат. Нигерийцу оказалось непросто в условиях, когда всё зависит от его творчества, поэтому он и не раскрылся в Москве. Тем не менее в ЦСКА верят, что Оланаре себя ещё проявит, поэтому решили для начала отдать его в аренду. Проблема была только в том, что форвард с такой статистикой и зарплатой мало кому нужен. В Норвегию его уже не сдать, а в Китае от него избавлялись с большой радостью.
На помощь пришёл Гаджи Гаджиев — его
Даже если поверить, что в «Амкаре» Оланаре раскрепостится и заиграет как в Норвегии или в Китае, есть другая проблема. Форвард уже рвал кресты и вообще склонен к травмам, а в 11 оставшихся матчах сезона он 7 раз сыграет на искусственном поле (5 раз в Перми в чемпионате, на Кубок с «Авангардом» и в гостях со «СКА-Хабаровском»). В любом случае Гаджи Гаджиев ничего не теряет — за Оланаре клуб ничего не платит, а у тренера есть шанс воскресить футболиста и подготовить для нашего чемпионата ещё одного крепкого игрока — с Александром Селиховым и Георгием Джикией однажды получилось неплохо.
Сам Оланаре планирует не только заиграть в РФПЛ, но и попасть на чемпионат мира.