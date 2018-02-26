Талалаев: Для меня «Спартак» — не фаворит во встрече с «Локомотивом»

«Я бы обратился к прошлому году: «Локомотив» — одна из немногих команд, которая без провалов прошла осенний этап. Не стал бы говорить про пик, просто после выздоровления ведущих игроков, Ари и Чорлуки, «Локомотив» не уступает по комплектации, а даже превосходит большинство российских клубов. Перед очной встречей для «Спартаком» фаворитом для меня является именно «Локомотив», который демонстрирует хорошую готовность. Команда Семина никогда не отходит от своей игры и постепенно еще добавляет вариативности в действиях.