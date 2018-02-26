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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Талалаев: Для меня «Спартак» — не фаворит во встрече с «Локомотивом»

Известный российский специалист, бывший тренер «Спартака» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от встречи 21-го тура РФПЛ, в в котором красно-белые на выезде сыграют против лидирующего «Локомотива». Матч запланирован на 4 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы обратился к прошлому году: «Локомотив» — одна из немногих команд, которая без провалов прошла осенний этап. Не стал бы говорить про пик, просто после выздоровления ведущих игроков, Ари и Чорлуки, «Локомотив» не уступает по комплектации, а даже превосходит большинство российских клубов. Перед очной встречей для «Спартаком» фаворитом для меня является именно «Локомотив», который демонстрирует хорошую готовность. Команда Семина никогда не отходит от своей игры и постепенно еще добавляет вариативности в действиях.

Сточки зрения стратегии, а впереди очень короткий отрезок, который вместит в себя всего 10 игр, соглашусь, что «Локомотиву» в матчах с принципиальными соперниками важно просто не проиграть, а в других встречах — брать очки. Ничья будет на руку железнодорожникам. Но мы знаем бескомпромиссность Юрия Павловича, его стремление выигрывать. Вряд ли «Локомотив» будет играть на ничью, — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».

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