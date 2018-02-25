«Зенит» в составе из 22 футболистов отправился на сбор в Рим
Утром 25 февраля делегация «Зенита» вылетела на четвёртые зимние сборы в Рим. В Италию отправились 22 футболиста, в том числе новички петербуржцев Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев:
Утром 25 февраля делегация «Зенита» вылетела на четвёртые зимние сборы в Рим. В Италию отправились 22 футболиста, в том числе новички петербуржцев Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев:
вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;.
защитники: Эльмир Набиуллин, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович;.
полузащитники: Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Дмитрий Плетнев, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Далер Кузяев;
нападающие: Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Александр Кокорин.
«Зенит» будет тренироваться в Центре олимпийской подготовки имени Джулио Онесте до 1 марта. Следующую игру