Бердыев: Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

«В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что «Зенит» — это тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, хотя не сказать, что мы стали намного богаче. Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть. А всё остальное, что касается легионеров — полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры, это не моё дело, но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага.

Подберёзкина я хотел пригласить ещё в «Ростов» еще с «Урала», был виден его потенциал. Потенциал у него действительно очень высокий, он и сам ещё не знает своих возможностей. При правильном интеллектуальном отношении он вырастет в сильного игрока. Важно, что он этого очень хочет.



Ивелина Попова я хорошо знаю, я его в «Рубин» ещё несколько лет назад хотел приглашать. Думаю, это тот игрок, который нам поможет структурно, правильно выстроить игру. Я на него и на его опыт очень надеюсь, это достаточно квалифицированный игрок.



Нобоа вы знаете, но Кристиан функционально вернулся плохим, неготовым играть. Мы с ним много говорили, я его хорошо знаю. Сейчас в голове это другой Нобоа, который хочет. Нобоа, который хочет, и Нобоа, который удовлетворён, — это разные игроки. У него может что-то не получаться, но он очень хочет. Поэтому я уверен, что он поможет.



Могилевец, Подберёзкин и Нобоа, плюс ещё кто-то, кто будет лучше готов — Ахметов или Коновалов — это игроки центра. Коновалов потенциально сильный парень. Мы смотрели его по «Кубани», смотрели много игр, ему нужно развиваться, но потенциально это очень сильный игрок, — рассказал Бердыев в интервью официальному сайту «Рубина».