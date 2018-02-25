Бердыев: Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался доволен зимней трансферной кампанией казанского клуба.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался доволен зимней трансферной кампанией казанского клуба.
При этом специалист поведал, что хотел сохранить в команде защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, перешедших в итоге в петербургский «Зенит».
«В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что «Зенит» — это тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, хотя не сказать, что мы стали намного богаче. Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть,
Подберёзкина я хотел пригласить ещё в «Ростов» еще с «Урала», был виден его потенциал. Потенциал у него действительно очень высокий, он и сам ещё не знает своих возможностей. При правильном интеллектуальном отношении он вырастет в сильного игрока. Важно, что он этого очень хочет.
Ивелина Попова я хорошо знаю, я его в «Рубин» ещё несколько лет назад хотел приглашать. Думаю, это тот игрок, который нам поможет структурно, правильно выстроить игру. Я на него и на его опыт очень надеюсь, это достаточно квалифицированный игрок.
Нобоа вы знаете, но Кристиан функционально вернулся плохим, неготовым играть. Мы с ним много говорили, я его хорошо знаю. Сейчас в голове это другой Нобоа, который хочет. Нобоа, который хочет, и Нобоа, который удовлетворён, — это разные игроки. У него может
Могилевец, Подберёзкин и Нобоа, плюс ещё