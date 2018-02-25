Бердыев: Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого -СМИ
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Ворскла
Футбол. Зарубежный
15:00
Олимпик Д
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал1
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:05
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Динамо К
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Звезда К
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Все события
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
Фуркад ответил на призыв США бойкотировать Кубок мира в РФ
МОК вынес вердикт по флагу РФ на закрытии ОИ - СМИ
Российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли золото ОИ
Российские хоккеисты спели гимн РФ на награждении
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев: Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался доволен зимней трансферной кампанией казанского клуба.

Источник: РИА "Новости"

При этом специалист поведал, что хотел сохранить в команде защитника Эльмира Набиуллина и полузащитника Магомеда Оздоева, перешедших в итоге в петербургский «Зенит».

«В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что «Зенит» — это тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, хотя не сказать, что мы стали намного богаче. Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть. А всё остальное, что касается легионеров — полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры, это не моё дело, но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага.

Читайте также
12 любимых игроков Курбана Бердыева

Подберёзкина я хотел пригласить ещё в «Ростов» еще с «Урала», был виден его потенциал. Потенциал у него действительно очень высокий, он и сам ещё не знает своих возможностей. При правильном интеллектуальном отношении он вырастет в сильного игрока. Важно, что он этого очень хочет.

Ивелина Попова я хорошо знаю, я его в «Рубин» ещё несколько лет назад хотел приглашать. Думаю, это тот игрок, который нам поможет структурно, правильно выстроить игру. Я на него и на его опыт очень надеюсь, это достаточно квалифицированный игрок.

Нобоа вы знаете, но Кристиан функционально вернулся плохим, неготовым играть. Мы с ним много говорили, я его хорошо знаю. Сейчас в голове это другой Нобоа, который хочет. Нобоа, который хочет, и Нобоа, который удовлетворён, — это разные игроки. У него может что-то не получаться, но он очень хочет. Поэтому я уверен, что он поможет.

Могилевец, Подберёзкин и Нобоа, плюс ещё кто-то, кто будет лучше готов — Ахметов или Коновалов — это игроки центра. Коновалов потенциально сильный парень. Мы смотрели его по «Кубани», смотрели много игр, ему нужно развиваться, но потенциально это очень сильный игрок, — рассказал Бердыев в интервью официальному сайту «Рубина».

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Это сигнал от судей". Тренер сборной США увидел негатив в победе Сагитовой
«Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото
Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ
Сборная России заняла 13-е место в медальном зачете Олимпиады
New York Post назвала россиян командой без страны
Знарок задумался об уходе с поста тренера сборной России
Олег Знарок: Я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты
Российский хоккеист стал лучшим нападающим олимпийского турнира
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь