"Чудо на льду", золото Британии, шайба Копатя. 10 главных сенсаций в истории.
У Фарфана проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра
Вчера «Локомотив» отправился в Турцию, где пробудет до 28 февраля.
Вчера «Локомотив» отправился в Турцию, где пробудет до 28 февраля.
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В этом списке — полузащитник Джефферсон Фарфан, заменённый в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей» (1:0)
Как сообщает официальный сайт «железнодорожников» со ссылкой на медицинский штаб, у перуанца имеются определённые проблемы с