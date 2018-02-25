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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

У Фарфана проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра

Вчера «Локомотив» отправился в Турцию, где пробудет до 28 февраля.

Источник: РИА "Новости"

На мини-сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока основного состава.

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В этом списке — полузащитник Джефферсон Фарфан, заменённый в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей» (1:0) из-за возникших болезненных ощущений.

Как сообщает официальный сайт «железнодорожников» со ссылкой на медицинский штаб, у перуанца имеются определённые проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

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