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«Держал на карандаше “Зенит”, но “Уфа” подсуетилась быстрее». Российское СМИ — о переходе Сейдахмета в клуб РФПЛ

Российский сайт «Спорт День за Днем» в своем материале о главных зимних трансферах РФПЛ отметил переход казахстанского форварда Еркебулана Сейдахмета в «Уфу».

«Команда Сергея Семака тоже норовит запрыгнуть в еврокубки. Только в отличие от тульских «канониров» уфимцы практически не усилились. Отдали в аренду тех, кто не проходит в состав, зато набрали молодых и талантливых.

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Особенно следует отметить 18-летнего Еркебулана Сейдахмета. На родине его называют «казахским Месси». После Мемориала Гранаткина — 2017 его держал на карандаше «Зенит», игрок даже проходил сборы с молодежным составом питерцев. Клуб был готов забрать Сейдахмета, но осуществить трансфер по правилам УЕФА до наступления 18-летия невозможно. В итоге «Уфа» подсуетилась быстрее, как и летом 2016-го, когда подписала воспитанника СДЮСШОР «Зенит» Ивана Облякова, и, возможно, теперь вырастит новую звезду для РФПЛ, — говорится в материале.

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