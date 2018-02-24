"Чудо на льду", золото Британии, шайба Копатя. 10 главных сенсаций в истории.
«Анжи» проиграл «Слуцку» в последнем матче на сборах в Турции
«Анжи» провёл заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Анжи» провёл заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Махачкалинская команда со счётом 1:3 проиграла белорусскому «Слуцку».
В первом тайме нападающий Хуан Лескано вывел «Анжи» вперёд, однако во втором тайме «Слуцк» забил три мяча в ворота дагестанцев.
В первом матче после возобновления чемпионата России «Анжи» 2 марта примет «Рубин».
Контрольный матч
«Анжи» (Россия) — «Слуцк» (Беларусь) — 1:3 (1:0).
«Анжи» (стартовый состав): Будаков, Эльмурзаев, Чансельор, Армаш, Жилов, Чайковский, Глебов, Андреев, Калмыков, Прудников, Лескано.