«Борнмут» намерен приобрести Ан. Миранчука по окончании сезона
По информации «Чемпионата», «Борнмут» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Антону Миранчуку.
По информации «Чемпионата», «Борнмут» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» и сборной России Антону Миранчуку.
Главный скаут английского клуба Стив Гритт присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом» (2:3) и остался в восторге от игры хавбека «железнодорожников». В той встрече, состоявшейся 15 февраля, 22-летний футболист отметился результативной передачей.
«Борнмут», владельцем которого является российский бизнесмен Максим Дёмин, всерьёз рассматривает вариант с приобретением Миранчука в летнее трансферное окно. В контракте полузащитника прописана сумма отступных, которая, по данным «Чемпионата», составляет € 7 млн.
В текущем сезоне РФПЛ Антон Миранчук провёл 20 матчей. В его активе 1 гол и 5 результативных передач.