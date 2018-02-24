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11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Бердыев станет одним из трёх учредителей «Рубина»

«Рубин» в ближайшее время может сменить юридический статус, сообщает интернет-издание «Спорт Бизнес Online».

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

Отмечается, что в руководстве ТАИФа пришли к выводу, что пока не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

Напомним, что Бердыев вернулся в «Рубин» летом прошлого года. После 20 туров команда из Казани располагается на 11-й строчке в таблице РФПЛ.

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