Источник: Бердыев станет одним из трёх учредителей «Рубина»

По информации источника, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.



Отмечается, что в руководстве ТАИФа пришли к выводу, что пока не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.



Напомним, что Бердыев вернулся в «Рубин» летом прошлого года. После 20 туров команда из Казани располагается на 11-й строчке в таблице РФПЛ.