Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось зимнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»: внутренние резервы

Лидер чемпионата России задавал тренд экономности.

За зиму железнодорожники не совершили ни одного приобретения, а ушел только арендованный «Тосно» до конца сезона Тимофей Маргасов. Усиление у «Локомотива» есть, но внутреннее. За зиму вернулись в строй нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука — оба пропустили первую половину сезона из-за травм. Также «Локо» сохранил Мануэла Фернандеша. Португальцем интересовался миланский «Интер», но лидер премьер-лиги отверг предложение из Италии.

«Зенит»: усиление за счет клубов РФПЛ

Один из главных фаворитов чемпионата России не стал тратиться на дорогостоящих звезд европейского уровня и ограничился приобретением перспективных игроков.

Форвард Антон Заболотный перешел из «Тосно» в декабре и заменил в команде Артема Дзюбу, который отправился в аренду в тульский «Арсенал».

В феврале состав «Зенита» пополнили защитник Эльмир Набиуллин и хавбек Магомед Оздоев из казанского «Рубина». Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини также решил отказаться от услуг полузащитника Олега Шатова, который был отдан в аренду в «Краснодар».

«Спартак»: Промес плюс Ханни

В числе главных задач «Спартака» было не только укрепление, но и сохранение нынешнего состава — слишком настойчиво английский «Саутгемптон» интересовался Куинси Промесом. «Красно-белые» выдержали трансферные «атаки» англичан и как минимум до лета сохранили голландца. При этом они уже нашли замену на случай ухода Промеса — в Москву из Брюсселя переехал лидер сборной Алжира и «Андерлехта» Софьян Ханни.

Защиту укрепили с помощью арендованного у итальянского «Наполи» до конца сезона серба Николы Максимовича, а на перспективу был взят самый младший из братьев Еременко Сергей.

Именно «красно-белые» провели самую заметную трансферную кампанию в РФПЛ даже с учетом того, что защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо и форвард «Торино» Адем Ляйич до Москвы так и не доехали.

ЦСКА: возвращение Мусы

Летом армейцы обошлись без приобретений, а зимой вновь вернули одного из бывших нападающих. Только на этот раз им оказался не Вагнер Лав или Сейду Думбия, а Ахмед Муса. Нигериец не смог стать лидером английского «Лестера» и был отдан ЦСКА в аренду до конца сезона. На фоне возвращения Мусы отошло на второй план приобретение 19-летнего хорвата Кристияна Бистровича.

«Краснодар»: вернется ли на прежний уровень Шатов?

Главным приобретением «Краснодара» стал полузащитник Олег Шатов, который сделал себе имя, выступая за «Зенит» и сборную России. Талантливый хавбек имеет шанс «перезапустить» карьеру под руководством Игоря Шалимова, который прививает команде атакующий комбинационный футбол, подходящий Шатову.

Игрок будет выступать за «Краснодар» на правах аренды до конца сезона.

«Уфа» и «Ахмат»: без громких трансферов

Завершившие две трети чемпионата в верхней половине таблицы уфимцы и грозненцы не отметились громкими трансферами. Команду Сергея Семака пополнили экс-защитник бухарестского «Динамо» Ионуц Неделчару и экс-форвард казахстанского «Монтажника» Еркебулан Сейдахмет.

Полузащитник Адлан Кацаев, начинавший сезон в махачкалинском «Анжи», по соглашению сторон вернулся из аренды в грозненский клуб. Также «Ахмат» арендовал вратаря Александра Шеплякова, выступавшего во втором дивизионе за ЦРФСО из Смоленска.

«Арсенал»: Габулов в «Брюгге», Дзюба в Туле

Тульский клуб для начала неожиданно отпустил в «Брюгге» основного голкипера Владимира Габулова. 34-летний вратарь должен провести в Бельгии полтора года. Его заменил арендованный у «Тюмени» Игорь Обухов. А 31 января «оружейники» укрепили состав сразу двумя игроками «Зенита» — Иваном Новосельцевым и Артемом Дзюбой. У французского «Сент-Этьена» взят в аренду полузащитник Хабиб Майга. Все арендные соглашения рассчитаны до конца сезона.

«Урал»: молодые россияне и голландец из Швеции

Самый заметный зимний трансфер «Урала» — приглашение голландского полузащитника марокканского происхождения Отмана Эль-Кабира, который всю профессиональную карьеру до переезда в Екатеринбург провел в шведских клубах.

Другие новички «Урала» — молодые российские игроки Андрей Егорычев и Мингиян Бевеев, ранее выступавшие за новотроицкую «Носту», и украинский полузащитник Дмитрий Хомченовский из польской «Ягеллонии».

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«Ростов»: массовые закупки Карпина

Состав команды Валерия Карпина пополнили исландский защитник Рагнар Сигурдссон, известный в России по выступлениям за «Краснодар» и казанский «Рубин», и его соотечественник форвард Бьорн Сигурдарсон, выступавший за норвежский «Молде». Подписан контракт с полузащитником Александром Сапетой, выступавшим за московское «Динамо».

Покинул «Ростов» Павел Могилевец, который отправился за игровой практикой в «Рубин» к Курбану Бердыеву. Также отзаявлен нападающий Александр Бухаров.

«Рубин»: Бердыев возвращает своих

Казанский клуб арендовал у «Зенита» Кристиана Нобоа, у «Спартака» — Ивелина Попова, из «Ростова» перешел Могилевец.

Потери «Рубина» на бумаге выглядят серьезными: французский полузащитник Янн М’Вила расторг контракт и подписал соглашение с «Сент-Этьеном», Набиуллин и Оздоев ушли в «Зенит», бельгийский полузащитник Максим Лестьенн — в испанскую «Малагу», австрийский защитник Мориц Бауэр — в английский «Сток Сити».

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«Динамо»: «обмен» с «Тосно»

Самое впечатляющее действие «Динамо» на трансферном рынке — своеобразный «обмен» нападающими с «Тосно» (Ленинградская область). Евгений Марков, забивший восемь голов в первой части сезона, переехал в Москву, а в обратном направлении отправился Павел Погребняк. Но если за Маркова заплатили деньги, то Погребняк ушел из «Динамо» бесплатно — после расторжения контракта.

Еще один новичок динамовцев — защитник сборной России Константин Рауш. Ранее уроженец Томской области выступал только за немецкие клубы и привлекался в юниорские и молодежные сборные Германии. Также среди приобретений «Динамо» — литовец Федор Черных и ганец Абдул-Азиз Теттех.

«Амкар»: армейский десант

Пермский клуб давно приучил к тому, что может подготовить качественных футболистов из тех, кого приобрел за небольшие деньги. В четверг стало известно, что нигерийский футболист московского ЦСКА Аарон Оланаре завершит сезон в пермском клубе, куда он перешел на правах аренды без опции выкупа.

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«Тосно»: аренды и свободные агенты

«Тосно» зимой столкнулся с финансовыми проблемами — после задержек зарплат футболисты объявили забастовку, но проблему удалось решить. Запрет на регистрацию новичков был снят с клуба из Ленинградской области лишь в конце февраля. Тосненцы продали двух основных форвардов — Маркова и Заболотного, а пополнились в основном свободными агентами и арендованными игроками. К первой категории относится Погребняк, ко второй — Александр Макаров из ЦСКА, Илья Жигулев из «Краснодара» и Маргасов из «Локомотива».

«Анжи»: подкрепление со всего света

Махачкалинцы расстались с рядом игроков, у которых закончились сроки аренды — от Константина Базелюка из ЦСКА до Аяза Гулиева из «Спартака». Им на смену пришли новички со всего света: румын Паул Антон из бухарестского «Динамо», венесуэлец Джон Чансельор из эквадорского «Дельфина», ганец Квадво Поку из американского «Майами», украинец Филипп Будковский из донецкого «Шахтера» и Амур Калмыков из «Афипса».

«СКА-Хабаровск»: ставка на вчерашних дублеров

Возможное спасение главного аутсайдера РФПЛ по итогам сезона будет выглядеть чудом, которое призван сотворить главный тренер хабаровчан Ринат Билялетдинов, возглавивший команду зимой.