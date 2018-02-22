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00:47 (мск), источник: Известия

Иванович: Сделаем всё, чтобы выиграть оставшиеся матчи РФПЛ

Защитник петербургского «Зенита» — об ответной игре с шотландским «Селтиком» в 1/16 Лиги Европы, возвращении на поле и возобновлении чемпионата России.

Источник: Известия

На старте нынешнего розыгрыша Лиги Европы петербургский «Зенит» изначально считался одним из фаворитов. На групповом этапе сине-бело-голубые полностью оправдали этот статус и без проблем досрочно закрыли вопрос с выходом в плей-офф, опередив испанский «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар». При этом петербуржцы закончили европейскую осень без поражений. Однако уже в первом матче 1/16 финала подопечные Роберто Манчини допустили осечку — в выездной встрече они с минимальным счетом уступили шотландскому «Селтику» (0:1).

Участие в этом матче из-за травмы не смог принять один из основных футболистов клуба с берегов Невы Бранислав Иванович. 33-летний сербский защитник присутствовал на игре в Глазго и поддерживал команду с трибун стадиона «Селтик Парк». В нынешнем сезоне Ивановичу удалось стать одним из лидеров «Зенита» -— во многом благодаря ему сине-бело-голубые на данный момент являются самой мало пропускающей командой чемпионата России. В преддверии ответной встречи с «Селтиком» в Лиге Европы футболист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от предстоящей игры, рассказал о возвращении на поле после травмы и о возобновлении чемпионата России.

— Какие у вас ожидания от ответной игры с «Селтиком» после поражения в гостях?

— 0:1 — не очень приятный счет для нас и хороший для «Селтика». Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче. Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть «Селтик» и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

— Почему «Зениту» так тяжело дался первый матч?

— Честно говоря, есть много причин, которые помешали нам показать лучшую игру. В первую очередь, мы очень долго не играли официальные матчи. Была длительная пауза и долгие тренировочные сборы. А наш соперник играет каждую неделю и находится в игровом тонусе. Также, конечно, сказался фактор домашнего стадиона и атмосфера на трибунах. Болельщики «Селтика» очень здорово поддерживают своих и оказывают психологическое давление на команду соперника. Но думаю, в Санкт-Петербурге матч сложится совсем по-другому. Дома мы будем играть уже при своих болельщиках, и это точно нам поможет. К тому же нельзя сказать, что из Шотландии мы уехали с очень плохим результатом.

— Шотландцы в первой встрече действовали очень агрессивно. Чем вас больше всего удивил «Селтик»?

— Они сыграли очень хорошо, были компактны и агрессивны, показали отличный футбол и много интересных идей на поле. Думаю, прошедший матч был интересен для болельщиков. У «Селтика» действительно очень сильная команда, и к ответной игре нам нужно многое изменить, чтобы одолеть их.

— В начале тренировочных сборов вы получили повреждение. Сможете принять участие в ответной игре с «Селтиком»?

— Надеюсь, я получу разрешение от врачей и смогу заниматься с командой. Думаю, смогу сыграть и в ближайшем матче против «Селтика».

— В чемпионате России «Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Насколько реально отыграть столь солидное отставание?

— У нас впереди еще 10 матчей. В команде все понимают, что будет очень сложно догнать «железнодорожников», но мы к этому готовились, это наша цель. Мы никогда не сдаемся и сделаем всё, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ. Посмотрим, что у нас получится.

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