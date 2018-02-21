Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Открытый российскими школьниками остров в Арктике признали в Минобороны
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Ницца
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетико
Копенгаген
Все события
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
21 февраля, источник: Чемпионат.com

Божович: Тульский «Арсенал» провёл успешную трансферную кампанию

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о новичке клуба Хабибе Майга. 22-летнего ивуарийца до конца сезона взяли в аренду у «Сент-Этьена».

Источник: РИА "Новости"

«Майга — очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. «Сент-Этьен» на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он — опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.

Укомплектован ли теперь состав? Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию, — отметил специалист в интервью пресс-службе клуба.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Коварная Элизабет. Ради своей минуты славы американка унизила Олимпиаду
«Парня либо подставили, либо Путину стоит сослать этого глупца в Сибирь!»
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Новости
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь