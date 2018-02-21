Божович: Тульский «Арсенал» провёл успешную трансферную кампанию

«Майга — очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. «Сент-Этьен» на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он — опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.