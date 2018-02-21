Божович: Тульский «Арсенал» провёл успешную трансферную кампанию
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о новичке клуба Хабибе Майга. 22-летнего ивуарийца до конца сезона взяли в аренду у «Сент-Этьена».
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о новичке клуба Хабибе Майга. 22-летнего ивуарийца до конца сезона взяли в аренду у «Сент-Этьена».
«Майга — очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. «Сент-Этьен» на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он — опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.
Укомплектован ли теперь состав? Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию, — отметил специалист в интервью