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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Калачёв, Байрамян и Вебер продлили контракты с «Ростовом»

Полузащитники Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер продлили свои контракты с «Ростовом».

Источник: РИА "Новости"

О сроках соглашений не сообщается.

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«Желаем нашим футболистам красивой игры и ярких побед в составе нашей команды», — говорится на официальном сайте ростовской команды.

Калачёв выступает за «Ростов» с 2010 года (также играл с 2006 по 2007 год), Байрамян защищает цвета жёлто-синих с 2011 года (с перерывами после аренды в «Роторе» и «Волгаре», а Вебер играет в составе ростовского клуба с 2016 года.

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