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Калачёв, Байрамян и Вебер продлили контракты с «Ростовом»
Полузащитники Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер продлили свои контракты с «Ростовом».
Полузащитники Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер продлили свои контракты с «Ростовом».
О сроках соглашений не сообщается.
«Желаем нашим футболистам красивой игры и ярких побед в составе нашей команды», — говорится на официальном сайте ростовской команды.
Калачёв выступает за «Ростов» с 2010 года (также играл с 2006 по 2007 год), Байрамян защищает цвета