Калачёв, Байрамян и Вебер продлили контракты с «Ростовом»

Калачёв выступает за «Ростов» с 2010 года (также играл с 2006 по 2007 год), Байрамян защищает цвета жёлто-синих с 2011 года (с перерывами после аренды в «Роторе» и «Волгаре», а Вебер играет в составе ростовского клуба с 2016 года.