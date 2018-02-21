КФФ прокомментировала «подачу заявки» на проведение матча за Суперкубок России в Казахстане

«Казахстанская федерация футбола официально заявляет, что не делала никаких предложений российской стороне по проведению матча за Суперкубок России на территории нашей страны», — сообщили в пресс-службе КФФ.
Напомним, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Чемпионату», что от Казахстана поступило коммерчески выгодное предложение по проведению матча за Суперкубок России-2018.
Суперкубок России проводится с 2003 года. Матч, который открывает новый сезон, ни разу не игрался за границей.
В ряде лиг, например в Италии и Франции, Суперкубки могут проводиться за рубежом.
При этом в российских СМИ ранее говорилось о том, что данная игра может пройти в Катар или в одной из европейских стран.