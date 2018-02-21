КФФ прокомментировала «подачу заявки» на проведение матча за Суперкубок России в Казахстане

«Казахстанская федерация футбола официально заявляет, что не делала никаких предложений российской стороне по проведению матча за Суперкубок России на территории нашей страны», — сообщили в пресс-службе КФФ.

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Напомним, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Чемпионату», что от Казахстана поступило коммерчески выгодное предложение по проведению матча за Суперкубок России-2018.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Матч, который открывает новый сезон, ни разу не игрался за границей.

В ряде лиг, например в Италии и Франции, Суперкубки могут проводиться за рубежом.