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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ прокомментировала «подачу заявки» на проведение матча за Суперкубок России в Казахстане

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали информацию российских СМИ о том, что Казахстан якобы подал заявку на проведение Суперкубка России-2018.

«Казахстанская федерация футбола официально заявляет, что не делала никаких предложений российской стороне по проведению матча за Суперкубок России на территории нашей страны», — сообщили в пресс-службе КФФ.

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Напомним, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Чемпионату», что от Казахстана поступило коммерчески выгодное предложение по проведению матча за Суперкубок России-2018.

Суперкубок России проводится с 2003 года. Матч, который открывает новый сезон, ни разу не игрался за границей.

В ряде лиг, например в Италии и Франции, Суперкубки могут проводиться за рубежом.

При этом в российских СМИ ранее говорилось о том, что данная игра может пройти в Катар или в одной из европейских стран.

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