Иржи Ярошик: Не думал, что Видич и Иванович станут суперзвездами. Березуцкие были сильнее

Источник: Спорт-Экспресс

БОГДАНЫЧ — СУПЕРЧЕЛОВЕК

— Вы вошли в штаб «Слована». Как вам тренерская работа?

— Раньше работал с дублерами в «Спарте». А когда поступило предложение из «Слована», то долго не думал. Это большой шаг в моей тренерской карьере. Адаптироваться было очень легко, тем более я там раньше выступал.

— Можете представить, что в будущем возглавите ЦСКА?

— Я начинал свою карьеру в «Словане», а теперь там тренирую. Было бы неплохо повторить такой трюк со всеми командами, в которых раньше выступал — «Спарта», ЦСКА. А еще «Челси» (смеется). Но я живу сегодняшним днем и хочу выполнять свою работу в Либереце на 100 процентов. А там посмотрим, что будет дальше.

— Продолжаете следить за выступлениями армейцев?

— Конечно. Стараюсь следить за всеми командами, в которых выступал. Недавно на сборах мы встречались с «Партизаном». Для меня стало неожиданностью, что туда ушел Тошич.

— С Березуцким или Игнашевичем поддерживаете общение?

— Удаленно мы не общаемся. Хотя, когда приезжал в Москву, перекинулись парой слов со всеми. Но недавно, тоже на сборах, мы пересеклись «Уфой». Приятно было снова пообщаться с Сергеем Семаком. Рад, что в российском чемпионате дают шанс такому прекрасному в недалеком прошлом игроку. Богданыч — суперчеловек! Мы тепло пообщались. Я с ним давно не виделся, соскучился.

— Вы уже несколько раз приезжали на новый стадион ЦСКА. Не планируете посетить встречу с «Црвеной Звездой»?

— Наверное, нет. У нас уже возобновился чемпионат Чехии, много дел в команде. Но я знаю, что в первом матче сыграли вничью. Это хороший результат. Сложно было рассчитывать на то, что ЦСКА забьет два-три гола. Хочу пожелать армейцам пройти дальше.

— ЦСКА намного сильнее «Црвены»? Или это команды одного уровня?

— Тяжело сказать. Был большой перерыв в чемпионате России и Сербии. Обе команды находятся не в оптимальных кондициях. Даже не могу спрогнозировать, кто может пройти дальше. Видимо, победит тот, кто больше проявит желания. Еще многое будет зависеть от погоды. Кстати, что обещают в Москве?

— Прогнозируют от 11 до 14 градусов мороза. Каково это играть при такой температуре, очень тяжело?

— Когда небольшой мороз, то ничего страшного, даже внимания не обращаешь. Но тут важный матч для всех, и мороз уже сильный… Но если будет огромное желание выиграть, то ничего, футболисты переживут и такие холода.

Иржи ЯРОШИК | Источник: Спорт-Экспресс

ДАЖЕ ОТ МАТЧЕЙ В АНГЛИИ НЕ ПОЛУЧАЛ ТАКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ, КАК ОТ ДЕРБИ «ЛОКОМОТИВ» — ЦСКА

— Насколько далеко ЦСКА может пройти в этом розыгрыше Лиги Европы?

— В этом году подобрался интересный состав в плей-офф турнира — «Атлетико», «Наполи», «Арсенал». Почти Лига чемпионов! Чем дальше пройдет ЦСКА, тем сильнее будет его соперник. Но с такими топами будет очень тяжело.

— В Лиге Европы выступают еще три российских клуба — «Локомотив», «Зенит» и «Спартак». Представляете, что в финале могут встретиться «Спартак» и ЦСКА?

— «Спартаку» еще нужно пройти «Атлетик», положение непростое (первую встречу красно-белые проиграли на своем стадионе со счетом 1:3. — Прим. «СЭ»). Но больше всего меня удивил «Локомотив». Команда в этом году выступает очень хорошо. Проигрывать 0:2 «Ницце» на выезде, отыграться… Просто молодцы.

— «Локомотив» и в чемпионате оторвался на восемь очков. Уже чемпион?

— Честно говоря, не особенно слежу за их матчами. Но удалось посмотреть дерби «Локомотив» — ЦСКА (2:2) в ноябре. Это была настоящая битва! Очень эмоциональная игра. Хочу показать ее своим игрокам, чтобы они поучились, как надо бороться за победу даже вдесятером. Я давно не видел такого матча, честно. Потом включал игры чемпионата Испании и Англии, но не получал такого удовольствия, как от московского дерби.

А восемь очков в чемпионате — огромный отрыв. Но у «Локомотива» еще матчи в Лиге Европы, они тоже выматывают. Плюс у игра со «Спартаком» сразу после перерыва. Она многое прояснит, это важнейшая встреча в году. Если «Локомотив» победит — будет чемпионом.

— После игры «Локо» и ЦСКА много критики обрушилось на Вернблума из-за эпизода с Миранчуком.

— Да, в матче были моменты, которые мне не понравились. Например, когда тренеры вскочили со скамейки и чуть не подрались (Гончаренко после одного из эпизодов побежал к скамейке запасных «Локомотива» и что-то на эмоциях высказал арбитрам и Семину. — Прим. «СЭ»). Были фолы, которые судья не замечал. Но в такой войне подобное случается.

Если говорить о Вернблуме, то помню этот момент. На мой взгляд, это была прямая красная карточка. Но если не брать этот эпизод, то он настоящий боец, который всегда борется до самого конца. Многим футболистам стоит у него поучиться.

Иржи ЯРОШИК и Алексей СМЕРТИН с кубком чемпионов Англии | Источник: Reuters

ПОКА РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ НЕ БУДУТ ИГРАТЬ В ЕВРОПЕ, ВАША СБОРНАЯ НИЧЕГО ДОБЬЕТСЯ

— В ЦСКА вернулся Ахмед Муса…

— (Перебивает.) Да-да, я слышал. Классно, что он вернулся. Я думаю, что это большое приобретение для клуба.

— Почему у него не получилось в Англии?

— Тут может быть совокупность множества факторов. Другой чемпионат, другой менталитет. Может, просто не попал в коллектив. В ЦСКА он привык, партнеры прекрасно его знали, а в «Лестере» было все в новинку. Доверие тренера — тоже важный момент. В какой-то момент он его потерял. Да и класс защитников в чемпионате Англии совсем другой. Попробуй, обыграй.

— Игроки, которые уезжают из ЦСКА в Европу, редко показывают что-то выдающееся, хотя в нашем чемпионате считаются звездами. Почему? Российская премьер-лига действительно настолько слабее остальных?

— Эх, в какой-то степени это и меня касается (Ярошик перешел из ЦСКА в «Челси» в 2004-м, однако не смог закрепиться в составе. — Прим. «СЭ»). Это непростой вопрос. Скажу за себя. Возможно, мне в какой-то момент не хватило терпения. Один раз выйдешь в составе, пять матчей сидишь в запасе. Это тяжело. Никогда нельзя опускать руки, надо трудиться и трудиться.

— Не хватало терпения в каком плане? Сидеть и ждать свой шанс?

— Ну да. Конкуренция в топ-клубах огромная. Выйдешь на поле, не очень хорошо себя проявишь и присядешь на лавку. Это очень расстраивает, но ни в коем случае нельзя расслабляться.

Не хочу обидеть российский чемпионат, в нем тоже есть сильные команды, хотя далеко не все. Но в той же Англии нужно играть на пределе возможностей от первой до последней минуты. В России же можно было позволить некоторые слабости.

— Из нынешнего состава ЦСКА есть игроки, которые смогли бы заиграть в Европе?

— Думаю, есть. Но здесь важно, в какой именно команде. Ведь в ЦСКА до сих пор такая политика, что игроки не хотят уезжать в средние европейские команды, только в топовые. Но даже лучшему игроку чемпионата России будет нелегко в среднем клубе чемпионата Англии или Испании.

Как раз этого не хватает вашей сборной — чтобы российские футболисты выступали в сильнейших чемпионатах, выходили каждую неделю против лучших игроков планеты и выкладывались каждую минуту. Пока этого не случится, ваша сборная никогда не добьется высоких результатов.

Игорь АКИНФЕЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

АКИНФЕЕВ — ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ ПОКОЛЕНИЯ, НЕ ПРИНИЖАЙТЕ ЕГО ЗАСЛУГИ

— Но все же есть такой игрок, который гипотетически подошел был для топ-клуба Европы?

— Мне очень нравится правый защитник Фернандес. Не уверен, что он заиграл бы в чемпионате Англии, а вот Испания для него, скоростного футболиста, подошла бы. Насчет других игроков не могу сказать.

— Головиным, например, интересовался ряд британских клубов, в том числе «Арсенал» и «Челси».

— Вы же понимаете, что в таких командах высочайшая конкуренция. А он еще молодой парень, выдержит ли…

Когда я выступал за ЦСКА, против меня в «Спартаке» играл центральный защитник, серб. Который потом в «Манчестер» перешел, забыл имя.

— Неманья Видич.

— Точно! Вот в тот момент я бы не сказал по его игре, что он перейдет в «МЮ» и станет капитаном и легендой клуба. Хотя в начале у него не особенно получалось в Англии. Он мог уйти, сказать, что не понравилось, не получилось. Но тогда бы он не стал тем, кем стал.

Или Иванович из «Локомотива». Я бы ни за что не подумал, что он станет основным защитником «Челси». При этом первый год Бранислав почти не играл. Так что терпение в футболе играет большую роль. Но на тот момент те же Березуцкие и Игнашевич были гораздо сильнее, чем Иванович или Видич.

— При этом братья, Игнашевич и Акинфеев играют до сих пор.

— Это круто! Теперь главное, чтобы здоровье не подводило. Уверен, мотивации у таких игроков хватает, я их знаю. Тем более ЦСКА всегда решает самые высокие задачи как в чемпионате, так и в еврокубках. Мне очень приятно включить телевизор и видеть их на поле. Эти ребята — живые легенды российского футбола. Уважайте их и не критикуйте! За последние 15−20 лет у вас так и не появилось лучше игроков в защитной линии. Армейцам придется очень тяжело, когда они примут решение завершить карьеру.

— В последнее время многие специалисты высказываются на тему, что Березуцким стоит вернуться в сборную, так как основной защитник национальной команды Георгий Джикия получил тяжелую травму и рискует пропустить чемпионат мира.

— Они достаточно давно приняли решение завершить карьеру в сборной, и надо его уважать. Видимо, братья поняли, что хватит, уже свое отыграли, пора заканчивать.

При этом Акинфеев продолжает выступления. Я недавно смотрел товарищескую игру сборной России с аргентинцами. Ваш вратарь вытащил несколько сложных мячей, до сих пор в форме. При этом в прессе читал много негативных отзывов. Зачем принижать заслуги своего же голкипера? Он же до сих пор лидер, самый талантливый вратарь поколения, лучше него нет. Уверен, что Игорь отыграет чемпионат мира на своем уровне.

— Вас не удивляет, что лучший вратарь России так и не поиграл в Европе?