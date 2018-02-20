ЦСКА может оформить трансфер Отеро до закрытия зимнего трансферного окна

По данным Globo Esporte, ЦСКА ранее уже контактировал с «Атлетико Минейро», однако соглашения по трансферу достигнуть не удалось. В декабре издание сообщало, что бразильский клуб не хочет расставаться с игроком, а сам Отеро и его агент заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение, а не покидать команду.