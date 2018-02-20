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20 февраля, источник: Чемпионат.com

ЦСКА может оформить трансфер Отеро до закрытия зимнего трансферного окна

Московский ЦСКА по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро, сообщает AS.

Источник: AFP 2018

По информации издания, «армейцы» хотят успеть оформить сделку о переходе 25-летнего венесуэльского футболиста до 22 февраля, когда закроется зимнее трансферное окно.

По данным Globo Esporte, ЦСКА ранее уже контактировал с «Атлетико Минейро», однако соглашения по трансферу достигнуть не удалось. В декабре издание сообщало, что бразильский клуб не хочет расставаться с игроком, а сам Отеро и его агент заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение, а не покидать команду.

В сезоне-2017 Ромуло Отеро принял участие в 36 официальных матчах за клуб, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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