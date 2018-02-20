Слуцкий, находящийся на Олимпиаде в качестве болельщика, в понедельник посетил тренировку российских хоккеистов, которые готовятся к четвертьфиналу Игр.
ЦСКА может оформить трансфер Отеро до закрытия зимнего трансферного окна
Московский ЦСКА
Московский ЦСКА
По информации издания, «армейцы» хотят успеть оформить сделку о переходе 25-летнего венесуэльского футболиста до 22 февраля, когда закроется зимнее трансферное окно.
По данным Globo Esporte, ЦСКА ранее уже контактировал с «Атлетико Минейро», однако соглашения по трансферу достигнуть не удалось. В декабре издание сообщало, что бразильский клуб не хочет расставаться с игроком, а сам Отеро и его агент заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение, а не покидать команду.
В сезоне-2017 Ромуло Отеро принял участие в 36 официальных матчах за клуб, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.