Роман Бабаев: Вернблум сыграет на максимуме даже в воротах

Источник: Известия

После первого матча 1/16 финала Лиги Европы с белградской «Црвеной Звездой» (0:0) столичный ЦСКА получил неплохие шансы на выход в следующую стадию престижного европейского клубного турнира. В преддверии ответной игры, которая состоится 21 февраля в Москве, генеральный директор армейцев Роман Бабаев в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы красно-синих на попадание в 1/8 Лиги Европы, рассказал об организационных моментах ответного матча, а также о возможности проведения на «ВЭБ Арене» финала Суперкубка УЕФА.

— Нулевая ничья — закономерный результат первого матча с «Црвеной Звездой»?

— Надо признать, что результат прошедшей игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Игорь Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам «Црвены Звезды» с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.

— Чувствовалось, что футболистам тяжело после длительного перерыва?

— Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба еще впереди.

— ЦСКА повезло, что волею жребия клуб попал на команду, которая также только сейчас выходит на официальные матчи?

— Да, безусловно. Обе команды находятся в абсолютно равных условиях. Поэтому, наверное, и получилась не самая зрелищная игра.

— Ахмед Муса сыграл свой первый официальный матч после возвращения в ЦСКА. Судя по игре, ему удалось не растерять свои лучшие качества за время простоя в английском чемпионате.

— Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придает уверенности, чувства мяча, интуитивности. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счет прихода Ахмеда ЦСКА серьезно прибавил в скорости.

— Понтус Вернблум в матче с «Црвеной Звездой» дебютировал в роли защитника. Это стало уже третьей его позицией в ходе сезона. При этом в недавнем интервью шведским СМИ игрок достаточно резко отозвался об экспериментах главного тренера…

— Буквально за день до матча мы обсуждали с Понтусом это интервью и посмеялись над этим. Естественно, его высказывания были сделаны в форме шутки. Кроме того, имел место и не совсем корректный перевод слов Вернблума со шведского на русский. Понтус — профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей.

— Появилась ли какая-то конкретика в вопросе продления его контракта?

— Диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны.

— Зимой ЦСКА провел замену газона на своем стадионе. Насколько сейчас поле «ВЭБ Арены» готово к предстоящей встрече?

— Конечно, ситуация непростая, но мы делаем всё от нас зависящее. Думаю, к ответной игре с «Црвеной Звездой» поле будет удовлетворительного качества. Возможно, даже хорошего. Но многое будет зависеть от погоды в Москве на предстоящей неделе и конкретно в день матча. Сейчас делаем всё необходимое, чтобы принять «Црвену» на нормальном газоне.

— Было множество вопросов относительно безопасности перед игрой в Белграде. Будут ли приняты какие-то особые меры в Москве?

— Да, в Москве тоже предстоит очень непростая с точки зрения обеспечения безопасности игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы всё прошло без эксцессов. Во время матча в Белграде в целом никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было, не было пострадавших. К сожалению, была ситуация с задымлением от пиротехники со стороны наших болельщиков. Хотя мы просили их воздержаться от этого, без пиротехники не обошлось. Теперь к клубу будет применена санкция. Надеюсь, в Москве получится сработать более качественно.

— Во время чемпионата мира в России на базе ЦСКА будет тренироваться сборная Германии. Нужно ли в связи с этим что-то улучшать на базе армейцев в Ватутинках?

— Уже проведено очень много улучшений, мы во многом усовершенствовали базу, постелили новый газон. Также заменили многие инфраструктурные элементы. База полностью готова. Думаю, немецкая сборная останется довольна.

— Последние несколько лет ЦСКА проводил летние сборы в Москве. В связи с тем, что на базе будут тренироваться немцы, уже есть мысли относительно следующих летних сборов? Возможно, вы уже знаете, куда поедете?

— Пока нет, еще не обсуждали. Но основная проблема сборов в Москве даже не в том, что здесь в этот период будет проходить чемпионат мира — всегда можно найти альтернативные площадки для тренировок. Ключевая проблема в поиске спарринг-партнеров. Очень сложно летом в Москве, да и в России в целом, найти хороших оппонентов для контрольных матчей. Поэтому будем отдельно обсуждать этот момент с Виктором Михайловичем (главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко. — «Известия»).

— «ВЭБ Арена» тоже будет задействована во время Кубка мира…

— Да, с 13 мая она переходит в распоряжение FIFA как одна из тренировочных арен чемпионата мира.

— Будет ли в связи с этим убрана надпись «ВЭБ», которая расположена на арене?

— Нет, так как это не нарушает никакие правила. Тем более надпись находится на вершине одной из башен, а не в самой чаше стадиона. Таким образом она не будет попадать в объективы камер, если какая-то из сборных будет проводить там тренировки.

— Есть ли подвижки в вопросе проведения Суперкубка UEFA на «ВЭБ Арене»?