На стадионе «Динамо» установили легендарные барельефы

Источник: Спорт-Экспресс

Реконструкция барельефов началась в 2012 году после того, как их демонтировали. Некоторые не подлежали восстановлению, и пришлось создавать произведения искусства заново. Впрочем, таковых оказалось не более 5 процентов. Остальные были воссозданы вручную специалистами реставрационной мастерской «Наследие». Так что спасенные подлинники меркуровских барельефов все желающие смогут увидеть в экспозиции в арт-пространстве на нулевом уровне спортивного и концертно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», а на Северный и Южный фасады стадиона строители установили копии, которые прослужат не менее пятидесяти лет.

О ходе работ рассказал старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

— В понедельник фактически завершаем работу по восстановлению редких барельефов, которая велась несколько лет, — начал Перегудов. — Сделали все возможное, чтобы не просто восстановить шедевры, а придать им первозданный вид. Для этого провели огромную работу искусствоведы, историки, реставраторы и наши строители. Реставраторам иногда даже приходилось рассчитывать на интуицию, применять творческий подход, поскольку по многим из семи тысяч фрагментов, образовавшихся после демонтажа барельефов, точных эскизов не сохранилось. Сегодня мы устанавливаем последнюю плиту и таким образом завершаем монтаж барельефов на Северном и Южном фасадах стадиона.

— Какие еще знаковые события состоятся на стадионе?

— Самое главное — официальное открытие. Планируем провести его 5 июня. В этот день пройдет первый матч на реконструированном стадионе. Это будет заключительная контрольная игра сборной России перед чемпионатом мира — против турок. Сам футбольный стадион был готов еще в октябре, и сейчас идут работы по арене и примыкающим зонам. Планируем полностью сдать объект в эксплуатацию именно в это время, потому что игра для нашей национальной команды важная.

— На днях президент РФС Виталий Мутко сказал, что матч с турками могут перенести на «Локомотив».

— Он сказал по-другому. Мутко заявил, что встреча состоится на «ВТБ Арене» или в Черкизове. Ни о каком переносе речь не шла.

— Как поле пережило зиму?

— Сейчас заморозки уже не так опасны, как раньше, потому что трава находится под большим слоем снега, газон переведен в спящий режим. Все системы под полем смонтированы до наступления холодов и подключены. У нас уложен натуральный рулонный газон, и если он повредится после больших концертов, то всегда остается возможность заменить его. Сеять траву не нужно. Наши агрономы, уверен, правильно законсервировали поле. Был вариант сделать его весной, но мы осознанно пошли на эксперимент, чтобы следующей зимой быть во всеоружии.

— Какие работы идут на Малой арене и приступили уже к монтажу уникальной системы трибун?

— Все раздвижные секторы уже на площадке, они начнут монтироваться в полном объеме, как только будет готов лед. Все ледовые системы уже смонтированы и опробованы. Установка раздвижных трибун — одна из последних задач, как и развешивание электрических приборов. В марте начнется установка.

— Как продвигаются переговоры с ФК «Динамо»?

— Идет рабочий процесс. Каждая сторона должна прийти к пониманию, что никто не хочет зарабатывать на родной команде больше, чем нужно. С другой стороны, никто не сможет играть здесь бесплатно. Понимание по этим двум вопросам достигнуто, и теперь важно прийти к золотой середине: сколько стоит принять соперника на таком стадионе и сколько каждая сторона будет зарабатывать. Задача владельца арены — получать хотя бы минимальную отдачу. Инвестор вложил в этот проект деньги. Но даже если это забыть, стоимость эксплуатации в неигровые дни должна как-то возмещаться. А футбольный клуб арендует поле только на игровые дни, которых пока пятнадцать. Например, в Калининграде подсчитали среднюю стоимость эксплуатации арены, и вышло пятьсот миллионов рублей в год. Там стадион больше, но порядок цифр понятен.

— Для болельщиков важно понять, когда появится абонементная программа?

— Она сверстана, и в течение месяца стороны придут к взаимопониманию по этому вопросу. Болельщики не должны волноваться, ФК «Динамо» будет выступать на стадионе «Динамо». Мы очень быстро придем к каким-то договоренностям, потому что в любом случае банк поддерживает общество и является самым главным, если не единственным его крупным спонсором. Понимаем, что делаем большое и общее дело. Строительство новой арены как раз и показывает, как мы взаимодействуем.

— Какую максимальную прибыль планируете получать в год от всего объекта?

— Очень трудно комментировать такой вопрос в общем. Надо вспомнить о том, что арена досталась нам фактически за долги и банк принял на себя удар в 2009 году. Это привело к тому, что мы стали владельцами практически всех объектов на территории Петровского парка и пытаемся сделать из этого достойный для города и интересный для жителей проект. Какой-то правильный экономический результат у банка будет, но для нас это в первую очередь больше социально значимый объект.