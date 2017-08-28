Зоран Тошич: ЦСКА поступил честно, не продлив мой контракт

Тошичу сейчас 30. За ЦСКА он выступал с 2010 по 2017 год, став трехкратным чемпионом России. Однако прошлый сезон сложился для серба не слишком удачно. Он и при Леониде Слуцком играл малорезультативно (1 гол), а с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко окончательно потерял место в составе.

В итоге любимец армейских болельщиков (в 241 матче за ЦСКА Тошич забил 47 мячей) в сентябре перебрался из Москвы в родной «Партизан». И там перезагрузил карьеру. Сейчас он ведущий игрок белградских армейцев («Партизан» — клуб-побратим ЦСКА), которые сражаются с «Црвеной Звездой» за золото чемпионата Сербии. В 11 матчах национального первенства Зоран отличился 6 раз. В 4 играх Лиги Европы на его счету гол и результативная передача.

«Партизан», как и ЦСКА, завершил первый поединок 1/16 финала ЛЕ вничью — правда, не 0:0, а 1:1, и не в гостях, а дома. Пройти чешскую «Викторию» команде Тошича по итогам ответного поединка 22 февраля в городе Пльзень будет непросто.

A post shared by Zoran Tosic (@tosiczoran7) on Nov 3, 2017 at 4:21am PDT

«У “ЦРВЕНЫ” САМЫЙ МОЩНЫЙ СОСТАВ ЗА 15 ЛЕТ»

— ЦСКА проводил первый матч с «Црвеной» 13 февраля, и накануне вы в Белграде встретились с бывшими одноклубниками. Было приятно?

— Конечно, мы же со всеми ребятами дружим. Посидели, поговорили о жизни, о делах. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев подарил мне футболку с номером 241 — по числу игр за клуб. В тот момент ее больше захотелось помочь бывшей команде против «Црвены». Но пришлось довольствоваться ролью зрителя. Мы-то с «Викторией» играли спустя два дня. Было время поболеть за ЦСКА.

— Счет 0:0 удивил?

— Нет. Я так и думал, что обе команды будут осторожничать, сведут риск к минимуму. Тем не менее, моментов хватало. Могли забить те и другие. В итоге — счет, устраивающий ЦСКА. В ответной встрече надо просто победить. С любой разницей.

— «Црвена Звезда» без своего лучшего бомбардира Ричмонда Боакье — грозная сила?

— Скажу так: «Црвена» собрала самый мощный состав за последние 15 лет. Там много добротных исполнителей. Поэтому ЦСКА ни в коем случае нельзя заранее расслабляться. Соперник по-прежнему рассчитывает на выход в следующий раунд. К этой Лиге Европы в «Црвене» относятся очень серьезно. Там настроены привезти из Москвы как минимум результативную ничью.

A post shared by Zoran Tosic (@tosiczoran7) on Aug 28, 2017 at 1:10pm PDT

«ВЕРНУЛСЯ В БЕЛГРАД НЕ ДОИГРЫВАТЬ»

— Правда, что матчи «Партизана» и «Црвены» обычно напоминают маленькие войны?

— Да, для нас это самый принципиальный соперник. Стадион на главном белградском дерби всегда забит под завязку. Фанаты ненавидят друг друга. Примерно то же самое происходит на играх ЦСКА и «Спартака», но в Белграде все еще жарче.

— Сербская лига похожа на РФПЛ?

— Да. Именно поэтому я быстро адаптировался после перехода из ЦСКА в «Партизан». Казалось бы, не выступал на родине с 2009 года. Но сразу почувствовал себя как рыба в воде. Потому что в российской премьер-лиге футбол был примерно таким же, как сейчас в Сербии. Разница только в количестве дорогостоящих звезд. Их в РФПЛ больше.

— Зачем в 30 лет было возвращаться в Сербию? Не рановато ли?

— У меня было много предложений. Но я захотел принести родному клубу реальную пользу, помочь выйти на новый уровень. Выступление в Лиге Европы стало серьезным стимулом. Спортивный директор «Партизана» рассказал о больших планах клуба. Так почему было не поучаствовать в этом проекте? Да, многие возвращаются домой в преклонном возрасте тихо доигрывать. Но этот путь не для меня.

— Куда вас еще звали, помимо «Партизана»?

— В Турцию, Эмираты, были варианты с другими командами РФПЛ. В итоге я о принятом решении не жалею. «Партизан» — отличное место для реализации своих амбиций.

«Я НЕ ВПИСЫВАЛСЯ В СХЕМУ ГОНЧАРЕНКО»

— А могли ли остаться в ЦСКА? Армейские болельщики до сих пор гадают о причинах вашего ухода. Называются самые разные версии…

— Читал, что я якобы запросил у руководства клуба слишком большую зарплату. Это неправда! Я готов был выступать на старых условиях. Но, видимо, клуб не имел возможностей столько платить. Поэтому мне и не предложили продлить контракт.

Считаю, ЦСКА поступил честно. Ни для кого не секрет, что с финансами в клубе проблемы. Так зачем обещать условия, которые не сможешь выполнить? Но если бы мне предложили новый контракт — я, безусловно, согласился бы.

— Однако при Гончаренко вы потеряли место в стартовом составе. Правда, что у вас не сложились отношения?

— Никакого конфликта не было. Правда лишь то, что я не вписывался в схему 3−5−2, которую использовал новый главный тренер ЦСКА. Но ведь игровые модели меняются. Так что, не исключаю, я бы заиграл и при Гончаренко.

— Недавно в ЦСКА вернулся Ахмед Муса. В свое время возобновляли отношения с клубом Сейду Думбия и Вагнер Лав. Вы допускаете свое возвращение в московскую команду?

— Зависит не от меня. Если ЦСКА захочет, рад буду помочь. Причем в любом качестве. Вон, Элвер Рахимичпосле окончания игровой карьеры стал работать в школе армейцев. Кто знает, чем я займусь в будущем? Впрочем, в настоящий момент все мои мысли связаны с «Партизаном».

«ЖАЛЬ, СЕРБЫ И ХОРВАТЫ НЕ МОГУТ ВЫСТУПИТЬ НА ЧМ-2018 ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

— На этой неделе вас ждет ответная встреча с «Викторией» в Чехии. Пройдете в 1/8 финала Лиги Европы?

— Жаль, что не смогли удержать дома победу. Ехать в Пльзень, имея 1:0, было бы приятнее. На самом деле так и должно было быть. В концовке пропустили нелепый гол из положения вне игры… Теперь придется забивать в гостях. Постараемся сделать это до перерыва. «Партизан» — команда с характером. Так что шансы неплохие.

— Летом вы наверняка приедете в Россию в качестве игрока сборной Сербии. Чего ждете от чемпионата мира?

— Это будет мой второй чемпионат мира. В 2010-м выступал на турнире в Южной Африке — и считаю это своим самым большим достижением. Сам факт попадания в финальную часть — уже огромный успех. Надеюсь, в России мы выйдем из группы. А там посмотрим.

— Соперники вашей сборной достались серьезные — Бразилия, Швейцария, Коста-Рика…

— Бразильцы — фавориты группы. Но за второе место мы бороться обязаны. Жалко, нельзя выступить в России объединенной командой бывшей Югославии. Вместе с хорватами, черногорцами, боснийцами, словенцами, македонцами мы бы собрали такую банду, что претендовали бы на титул… Впрочем, это все мечты. Сейчас каждый играет за себя. И по отдельности добивается результата. Посмотрите, какая классная сборная у Хорватии. На чемпионате мира она может преподнести сюрприз.

«ФЕРГЮСОН В МЕНЯ ВЕРИЛ»

— ЦСКА в 2010 году выкупал ваш контракт у «Манчестер Юнайтед». Почему не заиграли в команде Алекса Фергюсона?

— Я попал в «МЮ» прямиком из «Партизана», а английская премьер-лига на несколько порядков превосходит сербский чемпионат. На тот момент «Юнайтед» был главным фаворитом АПЛ, только что уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов. Выиграть конкуренцию за место в составе было почти нереально, а ждать никто не хотел — вот меня и отдали в аренду «Кельну». Впрочем, после Германии я вполне мог продолжить карьеру в Манчестере. Но сам предпочел вариант с ЦСКА.

— Фергюсон верил в ваше будущее в «МЮ»?