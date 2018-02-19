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Голландский футболист Эль-Кабир подписал контракт с «Уралом»
ТАСС, 19 февраля. Голландский полузащитник шведского футбольного клуба «Юргорден» Отман
ТАСС, 19 февраля. Голландский полузащитник шведского футбольного клуба «Юргорден» Отман
Срок соглашения голландца с российским клубом не уточняется.
«Урал» с 25 очками после 20 туров занимает девятое место в чемпионате России. Следующий матч в первенстве «Урал» 3 марта проведет на выезде против ЦСКА.