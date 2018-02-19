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19 февраля, источник: ТАСС

Голландский футболист Эль-Кабир подписал контракт с «Уралом»

ТАСС, 19 февраля. Голландский полузащитник шведского футбольного клуба «Юргорден» Отман Эль-Кабир подписал долгосрочный контракт с российской командой «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

Источник: https://twitter.com/FCURAL

Срок соглашения голландца с российским клубом не уточняется.

Эль-Кабир перешел в «Юргорден» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 33 матча, забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с командой он занял третье место в чемпионате Швеции.

«Урал» с 25 очками после 20 туров занимает девятое место в чемпионате России. Следующий матч в первенстве «Урал» 3 марта проведет на выезде против ЦСКА.

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