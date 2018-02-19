Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
«Анжи» и «Ахмат» разошлись миром в контрольном матче
«Анжи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции.
«Анжи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В начале второй половины игры Арсен Хубулов вывел махачкалинскую команду вперёд, однако в середине тайма Исмаэл Силва сравнял счёт.
Контрольный матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Ахмат» (Грозный, Россия) — 1:1 (0:0).