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19 февраля, источник: Чемпионат.com

«Анжи» и «Ахмат» разошлись миром в контрольном матче

«Анжи» и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 1:1.

В начале второй половины игры Арсен Хубулов вывел махачкалинскую команду вперёд, однако в середине тайма Исмаэл Силва сравнял счёт.

Контрольный матч

«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Ахмат» (Грозный, Россия) — 1:1 (0:0).

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