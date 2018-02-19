РФС временно запретил «Тосно» и «Ростову» регистрировать новых игроков

Запреты в отношении клубов будут сняты после того, как «Тосно» выплатит петербургскому «Зениту» задолженность по трансферному контракту о переходе защитника Евгения Чернова, а «Ростов» рассчитается с бывшим полузащитником команды Александром Ерохиным, ныне выступающим за «Зенит».
Ростовская команда должна выплатить Ерохину задолженность по трудовому договору.
Также палата по разрешению споров РФС сняла с владивостокского клуба «Луч-Энергия» запрет на регистрацию новых игроков.
Кроме того, РФС обязал казанский «Рубин» выплатить вратарю команды Александру Фильцову проценты (денежную компенсацию) за задержку заработной платы.