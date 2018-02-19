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19 февраля, источник: ТАСС

РФС временно запретил «Тосно» и «Ростову» регистрировать новых игроков

ТАСС, 19 февраля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно запретила «Тосно» из Ленинградской области и «Ростову» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник: РИА "Новости"

Запреты в отношении клубов будут сняты после того, как «Тосно» выплатит петербургскому «Зениту» задолженность по трансферному контракту о переходе защитника Евгения Чернова, а «Ростов» рассчитается с бывшим полузащитником команды Александром Ерохиным, ныне выступающим за «Зенит».

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Ростовская команда должна выплатить Ерохину задолженность по трудовому договору.

Также палата по разрешению споров РФС сняла с владивостокского клуба «Луч-Энергия» запрет на регистрацию новых игроков.

Кроме того, РФС обязал казанский «Рубин» выплатить вратарю команды Александру Фильцову проценты (денежную компенсацию) за задержку заработной платы.

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