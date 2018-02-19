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РФПЛ заставляет клубы открывать бюджеты, в новом сезоне займется этим плотнее
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российская футбольная
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российская футбольная
«Мы постепенно подходим к тому, чтобы клубы открывали свои бюджеты, мы заставляем их. Думаю, с будущего сезона мы займемся этим еще плотнее. Очень здорово, что клубы пошли на открытость в финансовых вопросах, это очень важно», — сказал Прядкин журналистам.