Игорь Резвухин: «Амкар» завтра планирует подписать контракт с Оланаре

Источник: Спорт-Экспресс

Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

— Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан, — сказал Резвухин. — Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

— То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

— Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

— А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

— Думаю, да.