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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Резвухин: «Амкар» завтра планирует подписать контракт с Оланаре

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию «СЭ» о том, что клуб во вторник, 20 февраля, планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре.

Источник: Спорт-Экспресс

Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

— Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан, — сказал Резвухин. — Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

— То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

— Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

— А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

— Думаю, да.

Напомним, форвард проходил просмотр в «Амкар» с 10 февраля. За это время 23-летний нападающий принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча. В то же время текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один мяч. (Андрей СИЗЯКИН).

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