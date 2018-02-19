Игорь Резвухин: «Амкар» завтра планирует подписать контракт с Оланаре
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию «СЭ» о том, что клуб во вторник, 20 февраля, планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре.
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подтвердил информацию «СЭ» о том, что клуб во вторник, 20 февраля, планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре.
Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.
— Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан, — сказал Резвухин. — Каждый день
— То есть ЦСКА согласился на ваши условия?
— Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.
— А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?
— Думаю, да.
Напомним, форвард проходил просмотр в «Амкар» с 10 февраля. За это время 23-летний нападающий принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча. В то же время текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один мяч. (Андрей СИЗЯКИН).