12 любимых игроков Курбана Бердыева

Источник: РИА "Новости"

Кристиан Нобоа

Эквадорский полузащитник уже в третий раз приходит к своему самому главному тренеру в карьере. В 2007 году Бердыев перевёз Нобоа из «Эмелека» в «Рубин». Потом казанский клуб продал Кристиана за 8 млн евро в «Динамо». Оттуда игрок уехал в ПАОК, а из Греции перебрался в 2015-м к Курбану Бекиевичу в «Ростов». В общей сложности у Нобоа восемь сезонов под руководством Бердыева. И вот теперь новая встреча: «Рубин» взял Нобоа в аренду у «Зенита».

Сесар Навас

Похожая история у испанского защитника. До 2009 года Сесар Навас даже подумать не мог, что судьба сведёт его с тренером Бердыевым. Но «Рубин» заплатил 2 млн евро «Расингу» — и высоченный стоппер переехал в Казань. Из «Рубина» в 2015-м Сесар Навас отправился в «Ростов», а прошлым летом опять уехал в Казань вслед за 65-летним специалистом. Испанец с Бердыевым даже чуть-чуть дольше, чем Нобоа: целых девять сезонов.

Александр Бухаров

Среди учеников Бердыева достаточно футболистов, про которых можно сказать «игрок одного тренера». Бухаров — из этого ряда. Нападающий дебютировал в «Рубине» в 2005-м при Курбане Бекиевиче. Заиграл так, что «Зенит» выкупил его за 12 млн евро. В Петербурге Александр не прижился и транзитом через «Анжи» перебрался к любимому тренеру в «Ростов». Статистика Бухарова: восемь сезонов у Бердыева. Вряд ли кого-то удивит, если вскоре 32-летний нападающий вернётся в Казань.

Александр Гацкан

Возможно, многие уже не помнят, но и молдавский полузащитник поиграл под руководством Бердыева в «Рубине». Именно из казанского клуба «Ростов» выкупил Гацкана в 2008 году за 400 тыс. евро. Безусловно, когда Курбан Бекиевич возглавил ростовчан, он встретил уже совсем другого Гацкана — более зрелого, классного футболиста. Сделал его ключевой фигурой в своей системе. Под руководством Бердыева суровый опорник провёл шесть сезонов.

Сердар Азмун

Иранский нападающий путешествует за Бердыевым, словно чемодан с самыми нужными вещами. 18-летний Азмун подписал контракт с «Рубином» зимой 2013-го. Спустя два года при скандальных обстоятельствах поменял Казань на Ростов. По данным Transfermarkt, «Ростов» выкупил его за 2,3 млн евро. Но минувшим летом Азмун вернулся вместе с тренером в «Рубин» на правах свободного агента. Сложная история переходов. В общей сумме у иранца шесть сезонов с Бердыевым.

Сослан Джанаев

Одарённый голкипер долго ждал своего дня, но раскрылся только в результате работы с Виталием Кафановым — тренером вратарей в бригаде Бердыева. Когда Курбан Бекиевич поменял «Ростов» на «Рубин», забрал с собой и Сослана. Похоже, на сегодняшний день Джанаев — фаворит в борьбе с Сергеем Рыжиковым за место в основе казанской команды. Если, конечно, травмы перестанут мучить. В командах Бердыева он сыграл в трёх сезонах.

Дмитрий Торбинский

Возможно, если бы Бердыев и Торбинский пересеклись раньше, то полуфиналист Евро-2008 стал бы одним из долгожителей в командах этого тренера. Однако Дмитрий оказался в «Рубине», когда ему уже было под 30. Вдобавок Бердыев покинул казанский клуб менее чем через полгода после появления там Торбинского. Затем игрок и наставник встретились в «Ростове», где не задержался уже сам полузащитник. Всего у Торбинского два сезона работы с Бердыевым.

Фёдор Кудряшов

Защитник и тренер познакомились в «Ростове», куда Кудряшов перешёл в январе 2016-го из «Ахмата» за 2 млн евро. Сотрудничество оказалось успешным для обоих. Фёдор сумел прогрессировать, будучи не в юном возрасте, и закрепился в сборной России. Неудивительно, что Кудряшов отправился вслед за 65-летним специалистом в «Рубин», за который на данный момент и выступает. Универсальный игрок обороны поиграл у Бердыева уже в трёх сезонах.

Алексей Ребко

В 2008-м «Рубин» приобрёл уроженца Москвы и воспитанника «Спартака» за 500 тыс. евро. Ребко в своём первом сезоне у Бердыева провёл всего три матча, а через полгода был продан в ФК «Москва» за 800 тыс. евро. Какую-то пользу принёс, пусть даже не на футбольном поле. Когда же Бердыев возглавил «Ростов», снова встретился с полузащитником. Ещё несколько месяцев работы с тренером подарили Ребко 12 матчей в разных турнирах. Летом 2015-го полузащитник покинул Ростов и РФПЛ.

Вахыт Оразсахедов

Тройку самых загадочных любимчиков Бердыева открывает нападающий сборной Туркменистана. Оразсахедов оказался в «Рубине» в 2008 году, когда ему было 16 лет. За основу казанской команды сыграл всего дважды — по разу в чемпионате и Кубке России. Его отдавали в аренду «Нефтехимику», после чего были бесславные периоды в молдавской «Дачии» и турецком «Османлыспоре». В 2015-м Бердыев взял Оразсахедова на полгода в «Ростов», но на поле не выпускал. Так что у нападающего два матча за четыре сезона.

Михаил Платика

22-летний молдавский полузащитник перебрался из кишинёвской «Академии» в «Рубин» летом 2012-го, по данным Transfermarkt, за 300 тыс. евро. В основу казанцев так и не попал, также отправлялся в аренду в «Нефтехимик». Вторая попытка поработать с Бердыевым предоставилась ему в 2015-м, когда Платика подписал контракт с «Ростовом». Сыграл один раз в выездном матче с «Мордовией»: это его единственное появление за два сезона у Курбана Бекиевича.

Ника Качарава