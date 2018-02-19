Роберто Манчини: После завершения контракта с «Зенитом» мне бы хотелось тренировать сборную Италии

— Сборная Италии? Я уже говорил, что после завершения контракта с «Зенитом» мне хотелось бы тренировать сборную, — приводит fcinter1908.it слова Манчини. — На этом все. Если бы у меня была такая возможность сегодня, то, безусловно, можно было бы ее рассмотреть.
Впечатления от работы в «Зените»? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но сезон проходит хорошо. У нас был спад в последние месяцы, потому что мы играли по четвергам, а в воскресенье не могли делать замен в составе. У нас осталось десять матчей, постараемся догнать «Локомотив».
Напомним, 2 февраля стало известно, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.