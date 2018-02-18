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18 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Сара Фабрис: Не все в «Спартаке» были уверены в том, что работа нутрициониста необходима

Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского «Спартака» Сара Фабрис в интервью корреспонденту «СЭ» рассказала об уходе из столичного клуба.

Источник: ailpordenone.com

— Это правда, что я больше не работаю в «Спартаке». Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, — заявила Фабрис.

— Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

— Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови… Все это должно сделать «Спартак» сильнее!

— Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

— Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

— Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

— Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!

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