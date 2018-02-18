Сара Фабрис: Не все в «Спартаке» были уверены в том, что работа нутрициониста необходима
Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского «Спартака» Сара Фабрис в интервью корреспонденту «СЭ» рассказала об уходе из столичного клуба.
Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского «Спартака» Сара Фабрис в интервью корреспонденту «СЭ» рассказала об уходе из столичного клуба.
— Это правда, что я больше не работаю в «Спартаке». Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, — заявила Фабрис.
— Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?
— Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что
— Вас уволили
— Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это
— Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?
— Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!