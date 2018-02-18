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Защитник московского «Динамо» может перейти в «Факел»
По информации «Матч ТВ», защитник столичного «Динамо» Максим Кузьмин перейдет в один из клубов ФНЛ.
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По информации «Матч ТВ», защитник столичного «Динамо» Максим Кузьмин перейдет в один из клубов ФНЛ.
С большой долей вероятности футболист будет выступать за «Факел». В текущем сезоне Кузьмин выступал за молодежную команду «Динамо», провел 15 матчей и забил 3 гола.
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