После выхода в полуфинал Олимпиады хоккеистки сборной России вспоминали слова Ильи Ковальчука о том, что у них «все не как у людей».
«Ростов» обыграл норвежский «Олесунн» в контрольном матче
«Ростов» провёл первую контрольную игру на третьем
«Ростов» провёл первую контрольную игру на третьем
Голами в составе «Ростова» в первом тайме отличились Сверрир Ингасон и Александр Зуев. «Олесунн» отыграл один мяч с пенальти во второй половине игры.
Следующий контрольный матч «Ростов» проведёт завтра, 18 февраля. Команда сыграет ещё с одним норвежским клубом — «Тромсё».