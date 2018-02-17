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17 февраля, источник: Чемпионат.com

«Ростов» обыграл норвежский «Олесунн» в контрольном матче

«Ростов» провёл первую контрольную игру на третьем учебно-тренировочном сборе в Малаге. Донская команда со счётом 2:1 обыграла норвежский «Олесунн», который по итогам сезона-2017 вылетел из высшего дивизиона страны.

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Ростова» в первом тайме отличились Сверрир Ингасон и Александр Зуев. «Олесунн» отыграл один мяч с пенальти во второй половине игры.

Следующий контрольный матч «Ростов» проведёт завтра, 18 февраля. Команда сыграет ещё с одним норвежским клубом — «Тромсё».

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