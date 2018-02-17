Нулевая видимость. ЦСКА в четвертый раз в 2018 году сыграл 0:0

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) — 0:0

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, (Хосонов, 46), Игнашевич (Тикнизян, 46), Набабкин, Фернандес (Гордюшенко, 46), Кучаев, Натхо (Бистрович, 46), Дзагоев (Головин, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 46; Жиронкин, 68), Витиньо (Чалов, 46), Муса (Миланов, 46).

ИСПАНИЯ — СЕРБИЯ — ИСПАНИЯ

Третий сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе был разделен надвое выездом в Белград на первую игру 1/16 финала Лиги Европы.

Забив 10 мячей в двух контрольных встречах, предшествовавших гостевому матчу против «Црвены Звезды» (3:0 с «Эльче», 7:0 с «Торревьехой»), армейцы не смогли поразить ворота сербской команды (0:0) и вернулись обратно в Испанию — закончить программу подготовки ко второй половине сезона в целом и ответной игре в Лиге Европы в частности.

Заключительный товарищеский матч против датского «Эсбьерга» был обязательной частью этой программы.

В ОДНИ ВОРОТА

С первых минут было заметно, что за спиной у ЦСКА непростой, но все же официальный матч. Проснувшийся соревновательный дух гнал армейцев вперед — им потребовалось несколько минут, чтобы запереть датчан на их половине поля и начать планомерно загонять их в собственную штрафную. Игра шла в одни ворота — активнее всех в атаке москвичей были вернувшийся в нападение Вернблум — матч в Белграде он провел в защите, — и Витинью. Бразилец нанес несколько прицельных выстрелов — один немного разминулся с дальним углом, второй проверил на прочность штангу. Швед едва не открыл счет, но после его удара головой мяч с ленточки ворот вынес защитник «Эсбьерга».

ОМОЛОЖЕНИЕ СОСТАВА

В перерыве тренерский штаб армейцев сделал восемь замен, оставив на поле из первого созыва лишь скучающего без работы Помазуна, а также Кучаева и Набабкина. Молодежь ЦСКА не снизила темпов, но прежней слаженности в действиях команды уже не было. Датчане начали перехватывать мяч, переходить центральную линию, но до опасных моментов, тем не менее, дело так и не доводили. В отличие от их соперника — был близок к голу Чалов, несколько хороших комбинаций разыграл Головин, но общая картина была не такая яркая, как в первом тайме.

НИЧЕЙНОЕ НАЧАЛО ГОДА