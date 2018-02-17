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17 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Шандор Варга: Для английского топ-клуба Промес не тянет

Известный агент Шандор Варга оценил шансы нападающего «Спартака"​ Квинси Промеса уехать в Европу летом.

Источник: Спорт-Экспресс

— Зимой Промес в Англию не уехал. Сборная Голландии не сыграет на чемпионате мира, а «Спартак», похоже, скоро покинет Лигу Европы. За какие заслуги летом кто-то позовет Квинси?

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— Резонный вопрос. Правильный момент. Я тоже думал, что он зимой сможет уйти. Но в футболе порой происходит нелогичные вещи. Промес — игрок хорошего уровня. Но если «Спартак» не будет выступать в Европе, конечно, ему тяжелее будет уехать летом.

— То есть маловероятно, что летом он получит предложение, например, из Англии?

— Иногда английские клубы ведут футболиста два-три года. Даже если «Спартак» вылетит из Лиги Европы, скауты могут следить за Промесом. И если он своей игрой их убедит, то почему бы и нет? Я не удивлюсь. В тех матчах, в которых я его видел вживую, он произвел на меня приятное впечатление. Уверен, способен помочь многим командам английской премьер-лиги.

— С другой стороны, Промес провел пока только один сильный матч в этой еврокубковой кампании — дома против «Севильи». В остальных был фактически не заметен.

— Да, на самом деле, вы правы.

Однако качества у него есть. Почему он их не демонстрирует регулярно в еврокубках? Это уже к нему вопросы.

— Не ждете, что его позовет топовый английский клуб?

— Нет. Скорее средний. Что-то на уровне «Эвертона». Для топ-клуба на данный момент он не тянет. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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