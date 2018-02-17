Шандор Варга: Для английского топ-клуба Промес не тянет
Известный агент Шандор Варга оценил шансы нападающего «Спартака" Квинси Промеса уехать в Европу летом.
Известный агент Шандор Варга оценил шансы нападающего «Спартака" Квинси Промеса уехать в Европу летом.
— Зимой Промес в Англию не уехал. Сборная Голландии не сыграет на чемпионате мира, а «Спартак», похоже, скоро покинет Лигу Европы. За какие заслуги летом
— Резонный вопрос. Правильный момент. Я тоже думал, что он зимой сможет уйти. Но в футболе порой происходит нелогичные вещи. Промес — игрок хорошего уровня. Но если «Спартак» не будет выступать в Европе, конечно, ему тяжелее будет уехать летом.
— То есть маловероятно, что летом он получит предложение, например, из Англии?
— Иногда английские клубы ведут футболиста
— С другой стороны, Промес провел пока только один сильный матч в этой еврокубковой кампании — дома против «Севильи». В остальных был фактически не заметен.
— Да, на самом деле, вы правы.
Однако качества у него есть. Почему он их не демонстрирует регулярно в еврокубках? Это уже к нему вопросы.
— Не ждете, что его позовет топовый английский клуб?
— Нет. Скорее средний.