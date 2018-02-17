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17 февраля, источник: Чемпионат.com

Спартаковцы почтили память Николая Старостина

Сегодня утром руководители «Cпартака», ветераны и болельщики красно-белых посетили Ваганьковское кладбище, где почтили память основателя клуба Николая Старостина.

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, генеральный директор Сергей Родионов, директор Академии имени Фёдора Черенкова Дмитрий Сидоров, прославленные спартаковские ветераны Олег Романцев, Георгий Ярцев, Александр Кокорев, Владимир и Виктор Букиевские, Сергей Новиков и болельщики красно-белых разных поколений возложили цветы к могиле Старостина и помянули его добрым словом, сообщает официальный сайт московского клуба.

Спартаковцы возложили цветы и к могилам других братьев Старостиных — Александра, Андрея, Петра и Константина Ивановича Бескова.

26 февраля, в 116-ю годовщину со дня рождения Старостина, его могилу посетят учащиеся футбольной Академии, другие ветераны «Спартака» и болельщики.

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