После выхода в полуфинал Олимпиады хоккеистки сборной России вспоминали слова Ильи Ковальчука о том, что у них «все не как у людей».
Спартаковцы почтили память Николая Старостина
Сегодня утром руководители «Cпартака», ветераны и болельщики
Сегодня утром руководители «Cпартака», ветераны и болельщики
Спартаковцы возложили цветы и к могилам других братьев Старостиных — Александра, Андрея, Петра и Константина Ивановича Бескова.
26 февраля, в 116-ю годовщину со дня рождения Старостина, его могилу посетят учащиеся футбольной Академии, другие ветераны «Спартака» и болельщики.