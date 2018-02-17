Насри, Вучинич, Тулалан. Кого можно привезти в РФПЛ?
Трансферное окно в России закроется 22 февраля.
Трансферное окно в России закроется 22 февраля.
Рассказываем об известных футболистах, за чьи переходы российским клубам не пришлось бы платить.
САМИР НАСРИ
Атакующий полузащитник, 30 лет. Франция.
Последний клуб — «Антальяспор» (Турция).
ЙОАН МОЛЛО
Атакующий полузащитник, 28 лет. Франция.
Последний клуб — «Фулхэм» (Англия).
Летом 2017-го Молло еще был игроком «Зенита», но в планы Манчини не входил. После нескольких матчей за «Зенит-2» француз разорвал контракт с питерцами и уехал в «Фулхэм», подписав соглашение на два года. За первые три месяца Молло провел в чемпионшипе всего шесть матчей, отметившись результативным пасом, а с ноября перестал попадать в состав вообще. В январе руководство «Фулхэма» расторгло контракт с Йоаном по обоюдному согласию. В РФПЛ Молло блистал в «Крыльях Советов». Возможно, возвращение в России поможет ему выйти на прежний уровень.
ФИЛИПП ВОЛЛЬШАЙД
Центральный защитник, 28 лет. Германия.
Последний клуб — «Метц» (Франция).
Немецкий защитник в начале 2010-х здорово выступал за «Байер» и «Майнц» и даже получил предложение уехать в английскую
НИЛМАР
Нападающий, 33 года. Бразилия.
Последний клуб — «Сантос» (Бразилия).
Последние годы Нилмар зарабатывал деньги в ОАЭ, а летом 2017-го подписал контракт с бразильским «Сантосом». Однако в сентябре после двух матчей за новый клуб руководство приостановило действие договора. Официальная версия — личные проблемы. Позже выяснилось, что игрок находился в глубокой депрессии. «Сантос» потерпел до декабря и расторг с Нилмаром контракт.
ЖЕРЕМИ ТУЛАЛАН
Опорный полузащитник, 34 года. Франция.
Последний клуб — «Бордо» (Франция).
Знаменитый французский опорник «Лиона», «Малаги» и «Монако» последние два года выступал за «Бордо» и был капитаном команды. В середине январе руководство жирондинцев уволило главного тренера команды Жослена Гурвеннека. В прошлом сезоне под его руководством «Бордо» финишировал шестым, а к середине текущего сезона команда оказалась на 13-м месте. Против отставки Гурвеннека выступил Тулалан. Капитан команды заявил руководству, что разделит с тренером вину за последние неудачи, и попросил расторгнуть контракт, рассчитанный до лета 2018 года. «Бордо» пошел игроку навстречу, и теперь Туланан — свободный агент.
ГАБРИЭЛЬ ПАЛЕТТА
Центральный защитник, 32 года. Италия.
Последний клуб — «Милан» (Италия).
Палетта изначально не входил в планы тренерского штаба «Милана» после серьезных покупок прошлым летом. Габриэль остался в команде, но конкурировать с Матео Мусаккьо и Джорджо Кьеллини не получилось. В феврале терпение боссов «россонери» лопнуло — держать на скамейке защитника с зарплатой в 1 миллион евро было бессмысленно. На днях «Милан» поздравил Палетту с днем рождения — через две недели после его ухода из клуба.
ГИЛЬЕРМЕ СИКЕЙРА
Левый защитник, 31 год. Бразилия.
Последний клуб — «Атлетико» (Испания).
Бразилец в 2014 году заключил с «Атлетико» четырехлетний контракт, по которому зарабатывал 2,5 миллиона евро за сезон. При этом конкуренцию в мадридской команде Сикейра не выдержал. Аренда в «Валенсию» в прошлом сезоне реанимировать его карьеру не помогла. В Мадриде не стали дожидаться окончания срока контракта с защитником — договор был расторгнут уже в сентябре 2017-го. При этом, как утверждает итальянская пресса, в услугах Сикейры заинтересован «Наполи».
МИРКО ВУЧИНИЧ
Нападающий, 34 года. Черногория.
Последний клуб — «Аль-Джазира» (ОАЭ).
Капитан и лучший бомбардир сборной Черногории блистал в «Роме» и «Ювентусе», а последние три года выступал в ОАЭ. В прошлом сезоне он забил 27 мячей в 29 матчах. Но летом 2017-го Мирко решил не продлевать контракт с «Аль-Джазирой» и отправился на свою виллу в Лечче, где уже больше восьми месяцев отдыхает и играет в гольф. О завершении карьеры Вучинич не объявлял — может, пора возвращаться в большой футбол через РФПЛ?
АНДЕРСОН
Центральный полузащитник, 29 лет. Бразилия.
Последний клуб — «Интернасьонал» (Бразилия).
К 30 годам бразилец выиграл все в Португалии и Англии, выступал у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» и побеждал в московском финале Лиги чемпионов-2008. Уже пару лет Андерсон играет в Бразилии, но в «Интернасьонале» им оказались недовольны. Был в аренде в «Куритибе», но контракт ему там не предложили. А соглашение с «Интернасьоналом» в итоге было расторгнуто.
АЛЕКС СОНГ
Центральный полузащитник, 30 лет. Камерун.
Последний клуб — «Рубин» (Россия).
Огромный оклад Сонга в «Рубине» серьезно бил по зарплатной ведомости клуба, поэтому этой зимой казанцы разорвали контракт с камерунцем.
ИГОРЬ НОВИКОВ