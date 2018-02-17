Нобоа может перейти из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может перейти в «Рубин» на правах аренды, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может перейти в «Рубин» на правах аренды, сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, в Казани все ещё ждут игрока, хотя в переговорах между клубами возникла заминка.
Сам Нобоа хочет играть в «Рубине» и предложенная клубом зарплата больше, чем та, что он бы получал в случае перехода в эквадорский «Эмелек». В «Зените» чуть застопорили сделку
Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год, а также работал с тренером Курбаном Бердыевым в «Ростове» с 2015 по 2017 год.