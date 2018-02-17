Нобоа может перейти из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды

Сам Нобоа хочет играть в «Рубине» и предложенная клубом зарплата больше, чем та, что он бы получал в случае перехода в эквадорский «Эмелек». В «Зените» чуть застопорили сделку из-за финансовых вопросов, которые пытаются решить в «Рубине». В частности, сейчас клубами обсуждается вариант аренды, а также в каком соотношении «Рубин» и «Зенит» будут платить зарплату игрока. При этом по-прежнему не исключён и полноценный трансфер игрока.