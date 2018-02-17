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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Нобоа может перейти из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может перейти в «Рубин» на правах аренды, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Источник: AP 2018

По информации источника, в Казани все ещё ждут игрока, хотя в переговорах между клубами возникла заминка.

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Сам Нобоа хочет играть в «Рубине» и предложенная клубом зарплата больше, чем та, что он бы получал в случае перехода в эквадорский «Эмелек». В «Зените» чуть застопорили сделку из-за финансовых вопросов, которые пытаются решить в «Рубине». В частности, сейчас клубами обсуждается вариант аренды, а также в каком соотношении «Рубин» и «Зенит» будут платить зарплату игрока. При этом по-прежнему не исключён и полноценный трансфер игрока.

Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год, а также работал с тренером Курбаном Бердыевым в «Ростове» с 2015 по 2017 год.

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